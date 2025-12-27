Haberler

İBB'den aynı işe iki kere ödeme! 3,5 milyarlık kamu zararı!

Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024 yılı denetim raporu, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde aynı ekipman ve personel alımlarıyla 3,5 milyar TL’yi aşan bir kamu zararı oluştuğunu ortaya koydu. Raporda yer alan tespitlere göre, İBB aynı nitelikteki işler için mükerrer ihaleler düzenleyerek kamuyu zarara uğrattı.

27 Aralık 2025 23:24

Denetçiler, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Ocak 2018'den itibaren kamu idarelerinde taşeron sisteminin sona erdirildiğini hatırlattı. Bu düzenlemeye göre belediyeler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yalnızca kendi şirketleri üzerinden ve belirlenen sınırlar dahilinde yürütebiliyor. Ancak İBB'nin, mevcut personeli varken aynı iş kalemi için ikinci bir devasa alım yaptığı belirlendi.

Ağaç A.Ş. (takvim.com.tr)

MÜKERRER ALIM YAPILDI

Gerçekleştirilen ilk alım, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü, Ağaç A.Ş.'den "Doğrudan Hizmet Alımı" adı altında 1 milyar 117 milyon 578 bin 714 TL bedelli bir alım gerçekleştirdi. Sayıştay, bu alımın mevzuata uygun olduğunu teyit etti. Ancak bu işleyiş devam ederken, İBB Ağaç A.Ş.'den "2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi" adı altında 3 milyar 520 milyon 96 bin 661 TL bedelli ikinci bir alım daha gerçekleştirdi.

Sayıştay, ikinci alımın ilkiyle aynı nitelikteki personel, ekipman ve araçları kapsadığını, halihazırda yeterli personel varken yapılan bu 3,5 milyar TL'lik işlemin açıkça kamu zararı olduğunu vurguladı.

Fotoğraf (AA)

AYNI İŞ İÇİN İKİ KERE ÖDEME YAPILDI

İncelemelerde ayrıca Ağaç A.Ş.'nin üstlendiği işlerin bir kısmını 3 açık ihale ve 25 istisna (4734 Sayılı Kanun 3/g) kapsamında alt yüklenicilere devrettiği görüldü. İBB'nin bu alt yükleniciler üzerinde herhangi bir denetim veya takip mekanizması işletmediği, bu durumun 375 sayılı KHK'ya aykırı olduğu rapora eklendi. Sayıştay, asıl sorunun belediyenin kendi şirketinden hizmet alması değil, mevcut sözleşme varken aynı iş için mükerrer ve 3,5 milyar TL tutarında ikinci bir alım yapması olduğunun altını çizdi.

