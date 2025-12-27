İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
Sayıştay’ın 2024 denetim raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde mükerrer ihaleler yoluyla 3,5 milyar TL’yi aşan kamu zararını ortaya koydu. Öte yandan Avcılar’daki 30 yıllık mezarlık alanının imara açılmasıyla devletin milyarlarca liralık vergi kaybına uğratıldığı ve yaklaşık 10 milyar TL’lik rant oluşturulduğu iddiası gündeme geldi.
İBB merkezli yolsuzluklar bir bir ortaya çıkarken CHP'li yönetim yeni usulsüzlükler ve rant girişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda dikkat çeken usulsüzlük iddialarını ortaya koydu.
Takvim'den Barış Savaş'ın ulaştığı rapora göre, birimde mevcut personel bulunmasına rağmen aynı işler için ikinci kez alım yapıldığı, bu kapsamda mükerrer ihaleler düzenlendiği ve 3,5 milyar TL'yi aşan kamu zararının oluştuğu tespit edildi. Sayıştay, uygulamanın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aykırı olduğuna da dikkat çekti.
MEZARLIK ALANINDA KAMU ZARARI
Öte yandan İBB merkezli tepki çeken bir girişim de Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki mezarlık alanına ilişkin imar değişikliği oldu. İBB yönetiminin, yaklaşık 30 yıldır mezarlık alanı olarak planlanan ve içinde şahıs parsellerinin de bulunduğu 65 dönümlük alanı imara açtığı belirtildi.
İmar değişikliği talebinin belediye tarafından yapılması nedeniyle, imar fonksiyon değişikliğinden doğması gereken verginin ödenmediği, bu yolla devletin milyarlarca liralık vergi kaybına uğradığı öne sürüldü. İmar kararının, arazide yaklaşık 10 milyar TL'lik değer artışı yarattığı iddia edildi.
MECLİS'TE CHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ
Söz konusu imar değişikliği, İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edilirken, AK Parti grubu karara ret oyu verdi. AK Parti İmar Komisyonu Üyesi Adnan Zeki Bostancı, planlanan alanın zemin açısından riskli olduğunu ve İstanbul'un mezarlık ihtiyacı sürerken bu kararın kamu yararına aykırı olduğunu savundu. Bostancı, imar artışının belediye eliyle yapılması nedeniyle değer artış vergisinin de ödenmediğini belirterek bunun açık bir kamu zararı olduğunu dile getirdi.
"DEVLETİN VERGİ KAYBI BÜYÜK"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de imar kararına tepki göstererek, alanın uzun yıllardır mezarlık olarak planlandığını ve imara açılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özdemir, imar değişikliğiyle birlikte yaklaşık 10 milyar TL'lik rant oluştuğunu öne sürerek, "Şahıs talep etseydi bu alanın imara açılması mümkün olmazdı. Belediye eliyle yapıldığı için hem değer artışı sağlandı hem de devletin alması gereken vergi ödenmedi" ifadelerini kullandı.
Özdemir, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'na da çağrıda bulunarak, sürecin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.