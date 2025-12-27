İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!

Takvim'den Barış Savaş'ın ulaştığı rapora göre, birimde mevcut personel bulunmasına rağmen aynı işler için ikinci kez alım yapıldığı, bu kapsamda mükerrer ihaleler düzenlendiği ve 3,5 milyar TL'yi aşan kamu zararının oluştuğu tespit edildi. Sayıştay, uygulamanın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aykırı olduğuna da dikkat çekti.

İBB merkezli yolsuzluklar bir bir ortaya çıkarken CHP'li yönetim yeni usulsüzlükler ve rant girişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

MEZARLIK ALANINDA KAMU ZARARI

Öte yandan İBB merkezli tepki çeken bir girişim de Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki mezarlık alanına ilişkin imar değişikliği oldu. İBB yönetiminin, yaklaşık 30 yıldır mezarlık alanı olarak planlanan ve içinde şahıs parsellerinin de bulunduğu 65 dönümlük alanı imara açtığı belirtildi.

İmar değişikliği talebinin belediye tarafından yapılması nedeniyle, imar fonksiyon değişikliğinden doğması gereken verginin ödenmediği, bu yolla devletin milyarlarca liralık vergi kaybına uğradığı öne sürüldü. İmar kararının, arazide yaklaşık 10 milyar TL'lik değer artışı yarattığı iddia edildi.