PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna’da barış olacak mı? Zelenskiy “Planın yüzde 90’ı hazır” dedi! Florida’da Trump ile zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Florida’da Ukrayna’da barış görüşmeleri için bir araya gelecek. Zelenskiy, barış planının büyük ölçüde tamamlandığını ve temel unsurlarının çoğunun ülke içinde zaten kararlaştırıldığını söyledi. Peki Ukrayna Savaşı’nda barış kararı alınacak mı? İşte Zelenskiy'nin planındaki maddeler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna’da barış olacak mı? Zelenskiy “Planın yüzde 90’ı hazır” dedi! Florida’da Trump ile zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın ABD'nin Florida kentinde bir araya gelecek.

Zelenskiy, EPAZelenskiy, EPA

ZELENSKİY "YÜZDE 90 HAZIR" DEDİ

Zelenskiy Ukrayna'nın önerdiği barış planının büyük ölçüde tamamlandığını ve temel unsurlarının çoğunun ülke içinde zaten kararlaştırıldığını söyledi. Bununla birlikte kalan noktaların en zor alanlar olduğunu; bunlar arasında toprak, uzun vadeli güvenlik garantileri ve yeniden çatışmayı önlemek için gerekli mekanizmaların yer aldığını belirtti.

20 MADDEDE UKRAYNA PLANI

Ukraynalı yetkililere göre barış önerisi ateşkes koşulları, yeniden yapılanma, güvenlik düzenlemeleri ve Ukrayna'nın siyasi geleceğini kapsayan yaklaşık 20 maddeden oluşuyor. Zelenskiy planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu belirtti ancak nihai kararların başta ABD olmak üzere kilit ortaklardan gelecek siyasi desteğe bağlı olduğunu vurguladı.

Florida görüşmelerinin, nihai bir anlaşmayı ortaya koymaktan ziyade, farklılıkları azaltmaya odaklanması bekleniyor. Zelenskiy, görüşmeyi "pozisyonları netleştirmek ve Ukrayna'nın egemenliğini korurken çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmanın gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir olup olmadığını belirlemek için bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy ve Trump, AFPZelenskiy ve Trump, AFP

20 MADDE İKİ SEÇENEK

Zelenskiy, ABD ve Ukraynalı temsilciler arasında mutabakata varılan güncellenmiş barış planının bazı maddelerini açıkladı.

Planı "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak tanımlayan Zelenskiy, planın Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden işgal etmesi halinde ABD, NATO ve Avrupalı ülkelerden gelecek güvenlik garantileriyle koordineli bir askeri müdahaleyi öngördüğünü söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesiyle ilgili kilit meseleye değinen Zelenskiy, "serbest ekonomik bölge" seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın asker çekilmesine karşı olduğunu belirterek ABD'li müzakerecilerin ya silahsızlandırılmış bir bölge ya da serbest ekonomik bölge oluşturulması üzerinde çalıştığını aktardı. Ukrayna askerlerinin çekileceği herhangi bir alanın Ukrayna tarafından denetlenmesi gerektiğini de vurguladı.

"İki seçenek var" diyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Ya savaş devam eder ya da tüm olası ekonomik bölgelerle ilgili bir karar alınmak zorunda kalınır" ifadelerini kullandı.

TRUMP "SADECE BENİM ONAYIMLA" OLUR DİYOR

Trump, herhangi bir anlaşmanın nihayetinde kendi onayını gerektireceğini söylüyor ve ateşkeste merkezi rol oynayacağını iddia ediyor.

Bölgesel kontrol en hassas konu olmaya devam ediyor. Ukrayna, hâlâ kontrolünde olan toprakların kalıcı olarak kaybedilmesini defalarca reddederken, Rusya da Ukrayna'nın doğu ve güney kesimlerinin bazı bölgeleri üzerinde hak iddia etmeye devam ediyor.

Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hatay'da tarihi mesaj: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır!
İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu | Tokat gibi cevap: "Asıl güç masumların güveninde"
Liste kabarık: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 17'si tutuklandı
TBMM raporu Kartalkaya’daki ihmaller zincirini gözler önüne serdi
Bir yolsuzluk operasyonu daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
“Pazar günleri kapansın” tartışması market sektörünü böldü: Esnaf istiyor zincir karşı çıkıyor!
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Mersin'de acı olay! Anne evde yokken yangın çıktı: 2 çocuk hayatını kaybetti
İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi!
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Ebru Gündeş'in ilk eşi bakın kim: Henüz 16'sında gizemli bir evlilik!