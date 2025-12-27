Ukrayna’da barış olacak mı? Zelenskiy “Planın yüzde 90’ı hazır” dedi! Florida’da Trump ile zirve

Zelenskiy, EPA

ZELENSKİY "YÜZDE 90 HAZIR" DEDİ

Zelenskiy Ukrayna'nın önerdiği barış planının büyük ölçüde tamamlandığını ve temel unsurlarının çoğunun ülke içinde zaten kararlaştırıldığını söyledi. Bununla birlikte kalan noktaların en zor alanlar olduğunu; bunlar arasında toprak, uzun vadeli güvenlik garantileri ve yeniden çatışmayı önlemek için gerekli mekanizmaların yer aldığını belirtti.

20 MADDEDE UKRAYNA PLANI

Ukraynalı yetkililere göre barış önerisi ateşkes koşulları, yeniden yapılanma, güvenlik düzenlemeleri ve Ukrayna'nın siyasi geleceğini kapsayan yaklaşık 20 maddeden oluşuyor. Zelenskiy planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu belirtti ancak nihai kararların başta ABD olmak üzere kilit ortaklardan gelecek siyasi desteğe bağlı olduğunu vurguladı.

Florida görüşmelerinin, nihai bir anlaşmayı ortaya koymaktan ziyade, farklılıkları azaltmaya odaklanması bekleniyor. Zelenskiy, görüşmeyi "pozisyonları netleştirmek ve Ukrayna'nın egemenliğini korurken çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmanın gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir olup olmadığını belirlemek için bir fırsat" olarak nitelendirdi.