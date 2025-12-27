Ukrayna’da barış olacak mı? Zelenskiy “Planın yüzde 90’ı hazır” dedi! Florida’da Trump ile zirve
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Florida’da Ukrayna’da barış görüşmeleri için bir araya gelecek. Zelenskiy, barış planının büyük ölçüde tamamlandığını ve temel unsurlarının çoğunun ülke içinde zaten kararlaştırıldığını söyledi. Peki Ukrayna Savaşı’nda barış kararı alınacak mı? İşte Zelenskiy'nin planındaki maddeler...
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın ABD'nin Florida kentinde bir araya gelecek.
ZELENSKİY "YÜZDE 90 HAZIR" DEDİ
Zelenskiy Ukrayna'nın önerdiği barış planının büyük ölçüde tamamlandığını ve temel unsurlarının çoğunun ülke içinde zaten kararlaştırıldığını söyledi. Bununla birlikte kalan noktaların en zor alanlar olduğunu; bunlar arasında toprak, uzun vadeli güvenlik garantileri ve yeniden çatışmayı önlemek için gerekli mekanizmaların yer aldığını belirtti.
20 MADDEDE UKRAYNA PLANI
Ukraynalı yetkililere göre barış önerisi ateşkes koşulları, yeniden yapılanma, güvenlik düzenlemeleri ve Ukrayna'nın siyasi geleceğini kapsayan yaklaşık 20 maddeden oluşuyor. Zelenskiy planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu belirtti ancak nihai kararların başta ABD olmak üzere kilit ortaklardan gelecek siyasi desteğe bağlı olduğunu vurguladı.
Florida görüşmelerinin, nihai bir anlaşmayı ortaya koymaktan ziyade, farklılıkları azaltmaya odaklanması bekleniyor. Zelenskiy, görüşmeyi "pozisyonları netleştirmek ve Ukrayna'nın egemenliğini korurken çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmanın gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir olup olmadığını belirlemek için bir fırsat" olarak nitelendirdi.
20 MADDE İKİ SEÇENEK
Zelenskiy, ABD ve Ukraynalı temsilciler arasında mutabakata varılan güncellenmiş barış planının bazı maddelerini açıkladı.
Planı "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak tanımlayan Zelenskiy, planın Rusya'nın Ukrayna'yı yeniden işgal etmesi halinde ABD, NATO ve Avrupalı ülkelerden gelecek güvenlik garantileriyle koordineli bir askeri müdahaleyi öngördüğünü söyledi.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesiyle ilgili kilit meseleye değinen Zelenskiy, "serbest ekonomik bölge" seçeneğinin masada olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, Ukrayna'nın asker çekilmesine karşı olduğunu belirterek ABD'li müzakerecilerin ya silahsızlandırılmış bir bölge ya da serbest ekonomik bölge oluşturulması üzerinde çalıştığını aktardı. Ukrayna askerlerinin çekileceği herhangi bir alanın Ukrayna tarafından denetlenmesi gerektiğini de vurguladı.
"İki seçenek var" diyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Ya savaş devam eder ya da tüm olası ekonomik bölgelerle ilgili bir karar alınmak zorunda kalınır" ifadelerini kullandı.
TRUMP "SADECE BENİM ONAYIMLA" OLUR DİYOR
Trump, herhangi bir anlaşmanın nihayetinde kendi onayını gerektireceğini söylüyor ve ateşkeste merkezi rol oynayacağını iddia ediyor.
Bölgesel kontrol en hassas konu olmaya devam ediyor. Ukrayna, hâlâ kontrolünde olan toprakların kalıcı olarak kaybedilmesini defalarca reddederken, Rusya da Ukrayna'nın doğu ve güney kesimlerinin bazı bölgeleri üzerinde hak iddia etmeye devam ediyor.