İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Tahminlere göre İstanbul genelinde hava sıcaklıkları 4 derece seviyelerine gerileyecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, kentin yüksek kesimlerinde kar ihtimali gündeme geldi.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE HAFİF KAR

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer; Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla gibi yüksek bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olabileceği bildirildi. Yetkililer, bu bölgelerde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu.

YURTTA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Kıyı ve güney kesimlerde sağanak yağışlar beklenirken, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu genelinde; ayrıca Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.