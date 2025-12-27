PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Kış şartları yurt genelinde sertleşirken gözler İstanbul'a çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Aralık tarihli değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgası birçok bölgede kar yağışını kuvvetlendiriyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Yılbaşında kar var mı? İşte tahminler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, Rusya kaynaklı soğuk hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini giderek artıracak. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte birçok bölgede kar yağışının kuvvetlenmesi beklenirken, yer yer kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşabileceği öngörülüyor. İşte il il hava durumu tahminleri…

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Batı Karadeniz'in iç bölgeleri ile Orta Karadeniz başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşması beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un önümüzdeki 6 ila 8 gün boyunca İzlanda kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Kentte hava koşullarının hızla değişmesi beklenirken, sıcaklık düşüşü ve fırtına öne çıkan riskler arasında yer alıyor.

SOĞUK VE FIRTINALI GÜNLER GELİYOR

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul'da halen etkili olan bulutlu hava yerini sert rüzgarlarla birlikte soğuk havaya bırakacak. Soğuk hava dalgasının yaklaşık bir hafta boyunca kent genelinde etkili olacağı, bu süreçte özellikle açık alanlarda hissedilen sıcaklıkların daha da düşeceği belirtiliyor.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Tahminlere göre İstanbul genelinde hava sıcaklıkları 4 derece seviyelerine gerileyecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, kentin yüksek kesimlerinde kar ihtimali gündeme geldi.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE HAFİF KAR

Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer; Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla gibi yüksek bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olabileceği bildirildi. Yetkililer, bu bölgelerde buzlanma ve don riskine karşı uyarıda bulundu.

YURTTA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Kıyı ve güney kesimlerde sağanak yağışlar beklenirken, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu genelinde; ayrıca Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

12 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli kar yağışı nedeniyle olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

26 İLDE SARI ALARM VERİLDİ

MGM ayrıca; Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR

Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyindeki yüksek bölgelerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. MGM'nin tahminlerine göre bu alanlarda kar kalınlığı 5 ila 20 santimetre arasında değişebilir. Akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması beklenen yağışlar süresince, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

