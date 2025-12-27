PODCAST CANLI YAYIN

Saç örnekleri alınmıştı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonucu çıktı

Annesi şarkıcı Güllü'yü kasten öldürmekten tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örnekleriyle yapılan uyuşturucu testinin sonucu ortaya çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlü şarkıcı Güllü'yü kasten öldürmekten tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter ve Yalova'da olay mahallinde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örnekleriyle yapılan uyuşturucu incelemesinin sonucu ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, DHATuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, DHA

GÜLLÜ'NÜN KIZI KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Güllü ve Tuğyan, DHAGüllü ve Tuğyan, DHA

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

Güllü'nün düştüğü pencere, DHAGüllü'nün düştüğü pencere, DHA

UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü'nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Uludan, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için saç örnekleri alınıp, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tuğyan ve Sultan, DHATuğyan ve Sultan, DHA

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı. Bursa Adli Tıp Kurumu test sonucunu, 9 Aralık tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Güllünün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştüGüllünün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü

