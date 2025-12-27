Saç örnekleri alınmıştı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonucu çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü'yü kasten öldürmekten tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter ve Yalova'da olay mahallinde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örnekleriyle yapılan uyuşturucu incelemesinin sonucu ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu, DHA GÜLLÜ'NÜN KIZI KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI 'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.