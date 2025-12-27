İBB'ye bir operasyon daha: İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı

CHP'li belediyelerin ve bürokratların karıştığı yolsuzluk sarmalı büyüyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu ve üst düzey yöneticilerin rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve örgüt iddialarıyla tutuklanmasının ardından başlayan süreç Antalya, Adana gibi diğer şehirlere ve ilçelere sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara rüşvet ve zimmet iddialarıyla tutuklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu onlarca CHP'li isim benzer suçlarla tutuklandı.

İBB'YE BİR OPERASYON DAHA!

Bu kapsamda devam eden soruşturma ve opersyonlara bir yenisi daha eklendi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon düzenledi.

Ekrem İmamoğlu ve Remzi Albayrak

REMZİ ALBAYRAK GÖZALTINDA

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı.