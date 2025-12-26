Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden inşa edilen Hatay'ı basın mensuplarıyla gezdi. CHP'li fondaş medyanın "konutlar brandalarla kapatılıyor" yalanı da bu geziyle deşifre oldu. Eskiden 10 katlı binaların olduğu caddelerde şimdi 4-5 katlı yapıların olduğunu belirten Kurum, Asi Nehri için dev bir atık su tüneli yaptıklarını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'taki asrın felaketi sonrası yeniden inşa edilen Hatay'ı basın mensuplarıyla cadde cadde, sokak sokak gezdi.
10 KATLI BİNALARDAN 4-5 KATLI YEŞİL ALANLARI YAŞAMA
Hatay'daki 75. Yıl Bulvarı'ndaki inşa çalışmaların ilişkin bilgiler veren Bakan Kurum, "Eski hali 10 katlı binalar vardı. 10 katlı dip dibe, yani yeşil alanı olmayan, herhangi bir böyle bulvarı olmayan caddelerdi, sokaklardı.
Şimdi her yerde işte zemin artı 4-5 katı geçmeyen, altında ticari işletmelerin olduğu, yaşam alanının olduğu bir cadde haline geldi. Hem cadde üstü hem de cadde arkasında gördüğünüz gibi konutlarımız tamamlandı ve teslime hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.
CHP MEDYASININ BRANDA YALANI
CHP'li fondaş medyanın yapılmayan "konutlar brandalarla kapatılıyor" yalanı da bu geziyle deşifre oldu.
Nitekim Hatay'ı gezen gazeteciler yapılan konutları yerinde görürken Bakan Kurum, projelerin anlatıldığı brandaların bir önlem olarak asıldığına dikkat çekti. Kurum, "Yani burada insanlarımız yaşarken mecburen bu tedbirleri de alıyoruz, almak zorundayız. Çünkü artık Hatay yaşayacak, yaşamak durumunda." şeklinde konuştu.
DMM MANİPÜLASYONA OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.
Uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesinin yanıltıcı bir algı oluşturma çabası olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun, gerçek dışı ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.
DEV BİR ATIK SU TÜNELİ İNŞA EDİYORUZ
Öte yandan Asi Nehri'ne dev bir atık su tüneli inşa edilme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kurum, "Hem dere ıslahını yapıyoruz hem de buradaki kirliliği ortadan kaldırmak için dev bir atık su tüneli inşa ediyoruz ve 180 bin metreküplük arıtma tesisine bu atık suyu bağlayacağız. Dolayısıyla Asi Nehri'nin kirliliği de tamamen ortadan kalkacak." dedi.