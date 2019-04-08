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Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü Meclis'te. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Aynı şartlarla emekli olanların maaşı eşitlensin' çağrısı yaparken, 355 liraya varan artış için yasa bekleniyor. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasası ile ilgili detaylar...

08.04.2019 07:57 - Son Güncelleme: 08.04.2019 07:57
Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor.

Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

Emekliler, intibak için başlatılan yargı sürecinde istediğini bulamadı ancak umutları devam ediyor.

Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

Anayasa Mahkemesi'nin intibak zammının yasa yoluyla yapılabileceğini belirtmesiyle, emeklilerin gözü Meclis'e çevrildi.

Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

Emeklilerin sesi olan TAKVİM'e konuyla ilgili telefon yağıyor.

Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak umutlarının sürdüğünü belirterek, "Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanlar bizden daha fazla maaş alıyor. Promosyon, ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik. Şimdi de intibak ile maaş farklılığının son bulmasını bekliyoruz" diyor.

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