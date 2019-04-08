Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak umutlarının sürdüğünü belirterek, "Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanlar bizden daha fazla maaş alıyor. Promosyon, ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik. Şimdi de intibak ile maaş farklılığının son bulmasını bekliyoruz" diyor.



