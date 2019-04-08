Emekliye 355 TL | Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak intibak yasasında
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü Meclis'te. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Aynı şartlarla emekli olanların maaşı eşitlensin' çağrısı yaparken, 355 liraya varan artış için yasa bekleniyor. İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak yasası ile ilgili detaylar...
08.04.2019 07:57
- Son Güncelleme: 08.04.2019 07:57
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak umutlarının sürdüğünü belirterek, "Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanlar bizden daha fazla maaş alıyor. Promosyon, ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik. Şimdi de intibak ile maaş farklılığının son bulmasını bekliyoruz" diyor.
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