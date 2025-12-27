Liste kabarık: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 17'si tutuklandı

Melisa Fidan

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifade işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Sorgu işlemleri bitiminde model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in aralarında bulunduğu 17 ismin tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.