Liste kabarık: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 17'si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan gibi isimlerin yer aldığı 17 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu soruşturması ortaya çıkan deliller ve tanık ifadeleriyle derinleşiyor.

Son olarak 24 Aralık'ta İstanbul merkezli 4 ilde kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İş insanı Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 20 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık ifade işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Sorgu işlemleri bitiminde model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in aralarında bulunduğu 17 ismin tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirilmiş, diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Ayrıca zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

