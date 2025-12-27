PODCAST CANLI YAYIN

İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Türkçe hesabı Milli Savunma Bakanlığı’ndan saatler sonra aynı paylaşımı yaptı. IDF’nin “Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel” notlu paylaşımı alay konusu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İSRAİL ORDUSU MSB'DEN SAATLER SONRA PAYLAŞTI

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda Türk ordusuna ait bir tank ve Türk askerinin fotoğrafına yer verilirken "Güçlü, cesur, korkusuz" ifadesi kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabında ise saatler sonra aynı paylaşım yapıldı.

ALAY KONUSU OLDULAR

İDF Türkçe hesabından "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" notuyla yapılan paylaşım alay konusu oldu.

İSRAİL TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail bir yandan Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da Suriye'de işgal girişimlerinde bulunuyor. Diğer yandan ise Türkiye'yi açıkça hedef alarak savaşa çekmeye çalışıyor.

Siyonist basında hemen her gün olası İsrail-Türkiye savaşına dair haberler yayımlanıyor.

