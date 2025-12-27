İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu

Milli Savunma Bakanlığı 'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından İsrail 'den dikkat çeken bir hamle geldi.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda Türk ordusuna ait bir tank ve Türk askerinin fotoğrafına yer verilirken "Güçlü, cesur, korkusuz" ifadesi kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabında ise saatler sonra aynı paylaşım yapıldı.

IDF paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ALAY KONUSU OLDULAR

İDF Türkçe hesabından "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" notuyla yapılan paylaşım alay konusu oldu.

İSRAİL TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail bir yandan Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da Suriye'de işgal girişimlerinde bulunuyor. Diğer yandan ise Türkiye'yi açıkça hedef alarak savaşa çekmeye çalışıyor.

Siyonist basında hemen her gün olası İsrail-Türkiye savaşına dair haberler yayımlanıyor.