Teşvik oyununa geçit yok

Aile Bakanlığı, ilave istihdam teşviklerinden yararlanmak için bazı işverenlerin mevcut çalışanları işten çıkararak yerine teşvikli işçi aldığı iddiaları mercek altına alındı. Teşviklerden yararlanmak için usulsüz uygulamalara firmalara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak. Ücret, prim gibi ödemeleri bankalar üzerinden yapmayan, yeni teşviklerden yararlanmak için mevcut çalışanları çıkaran işletmelerin teşvik ve ihale hakkı yanacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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