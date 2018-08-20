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oyununa geçit yok

Teşvik oyununa geçit yok
Aile Bakanlığı, ilave istihdam lerinden yararlanmak için bazı işverenlerin mevcut çalışanları işten çıkararak yerine teşvikli işçi aldığı iddiaları mercek altına alındı. Teşviklerden yararlanmak için usulsüz uygulamalara firmalara yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak. Ücret, prim gibi ödemeleri bankalar üzerinden yapmayan, yeni teşviklerden yararlanmak için mevcut çalışanları çıkaran işletmelerin teşvik ve ihale hakkı yanacak.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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