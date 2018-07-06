Dolar/TL 4,60 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu hava ve gelişmekte olan ülke piyasalarına gözlenen girişlere paralel dün 4,60'ın altını görmüştü.



Euro/TL 5,39 civarında işlem görüyor.



Uluslararası piyasada dolar, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle başlıca para birimleri karşısında gerilerken, yatırımcılar temkinli olmaya devam ediyor.



Dolar endeksi dün 94.177 ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün 94.407 seviyesinde seyrediyor.

Uzmanlar, ABD'nin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına bugün itibarıyla resmen başladığını belirterek, taraflardan gelen misilleme tehditleri nedeniyle gözlerin Çin'den gelecek haber ve açıklamalara çevrildiğini ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydeden uzmanlar, istihdam raporunda tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını dile getirdi.



Uzmanlar, tarım dışı istihdamın haziranda 198 bin artmasının beklendiğine değinerek, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55'in destek, 4,70'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

DOLAR NE KADAR?

Saat 12.00 itibariyle dolar 4,60'tan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

​Saat 12.00 itibariyle euro 5,39'dan işlem görüyor.