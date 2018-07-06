Altın rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. 23 Mayıs Çarşamba günü 202 liraya kadar çıkan gram altın fiyatı, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 190 lira seviyelerine düştü. Sene başından beri istikrarlı bir şekilde yükselen ve yıl içinde birkaç kez rekor kıran altın bugün güne nasıl başladı? Altın 6 Temmuz 2018'de de yükseliyor mu? 6 Temmuz Cuma çeyrek altın ne kadar? Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 6.7.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları…

Altının gramı güne yükselişle başladı!

Gram altın 186,1 lira, çeyrek altın 305 lira ve Cumhuriyet altını 1.245 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 gerileyen gram altın, günü 185,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 186,1 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı saat 12.00 itibariyle 186,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 12.00 itibariyle Çeyrek altın alış fiyatı 298 lira, çeyrek altın satış fiyatı 304,89 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Saat 12.00 itibariyle yarım altın alış fiyatı 594,32 lira, yarım altın satış fiyatı 609 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Saat 12.00 itibariyle cumhuriyet altını alış fiyatı 1241 lira, cumhuriyet altını satış fiyatı 1253 liradan işlem görüyor.