Gelecek hamlesi

Son dönemde teknoloji yatırımlarına ağırlık veren Akbank, kuruluşunun 70'inci yılında 14 bine yakın çalışanıyla dönüşüm projesine imza atıyor. Banka, yeni tablet sisteminden gelişmiş ATM'lere, yenilenmiş portal ekranından gişe alanlarına kadar birçok alanda yeniliğe giderken, bu yeni iş modelini 2018'de 250 şubesinde hayata geçirecek. Projenin Akbank için mihenk taşı olduğunu belirten Yönetim KuruluBaşkanı Suzan Sabancı Dinçer, "Bugün büyük bir değişimi başlatıyoruz. Fakat önümüzdeki 70 yıl boyunca da Akbank'ın kurulduğu günkü temel değerleri hiç değişmeyecek. Akbank'ın temel misyonu her zaman sürdürülebilir ekonomik değer yaratmak oldu. Genlerimizde ihtiyatlı, öngörülebilir ve tutarlı olmak var. Müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için emek vereceğiz. Ekibimizle geleceğin Akbank'ını inşa ediyoruz" dedi.
YÜZDE 95 TASARRUF
Müşterilerin kullanımı kolay ekranlarla işlemlerini hızlı ve daha az bilgi girişiyle tamamlayacağını belirten Akbank GenelMüdürü Hakan Binbaşgil ise "Daha az kağıt, daha az nakit ve imza işleminin olacağı şubelerimizde, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunacağız. Yılda yüzde 95kağıt tasarrufu sağlayacağız. Şube içinde yapılan günlük yaklaşık 200 farklı işlemin Yeni Gişe Ekstra'larımızla self servis ve sıra beklemeden gerçekleştirilmesini sağlayarak, çalışanlarımızın ilgi ve güler yüzle müşterilerimize daha fazla zaman ayırabilmesini kolaylaştırdık" diye konuştu.
TEKNOLOJİYE YATIRIM Hakan Binbaşgil konuşmasında şunları söyledi: ''Güçlü mali yapımız sayesinde geleceğimize önemli yatırımlar yapabiliyoruz. 2017'de teknolojiye yaklaşık 150 milyon dolar kadar yatırım yaptık. Bu sene de teknolojiye benzer bir yatırım söz konusu olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde toplamda 250 milyon dolar yatırım yapacağımız Akbank Veri ve Yaşam Merkezi'nin temelini attık."
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