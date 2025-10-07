PODCAST CANLI YAYIN

Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı

Sinan Ateş cinayetinin kritik isimlerinden olan avukat Serdar Öktem'in Şişli'de uğradığı suikast sonrası hayatını kaybettiği silahlı saldırının detaylarına ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 saat içerisinde saldırının faillerini yakaladı. Saldırının talimatının, yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği değerlendirilirken suikastı gerçekleştirenlerin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detaylarına ulaşıldı.

EMNİYET ANINDA HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, trafikte beklediği sırada silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine çalışma yaptı.

Olayın ardından teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştiğini, zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu tespit etti.

BENZİNLİKTEN BENZİNİ NAKİT ALMIŞTI

Sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını belirleyen İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Çalışmaların devamında zanlıların Arnavutköy'de olduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na haber vererek, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama alanları kurdurup şüpheli görülen tüm araç ve kişileri durdurdu.

Denetimlerde bir taksi içerisinde olayı gerçekleştiren 5 zanlı yakalandı, taksi sürücüsü de gözaltına alındı.

2 SAAT İÇİNDE FAİLLER YAKALANDI
Yaklaşık 2 saat içerisinde olayın faillerini ele geçiren İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi.

KAMERAYA YAKALANDI
Saldırıyı gerçekleştirenlerin cinayetten sonra kaçtığı otomobilin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Saldırganların bir benzin istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı anlar da kameraya yansıdı.

Yakalanan şüphelilerin olayda kullandıkları silahları bir çanta içerisinde ormana attıklarını beyan etmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç aletlerini atıldıkları yerde buldu.

Serdar Öktem suikasti görüntüleri ortaya çıktı!

TALİMAT YURT DIŞINDAN
Operasyonun devamında, saldırı sonrası yakalanan şüphelilerle irtibatlı 6 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının sonucunda, saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği ortaya çıkarıldı.

Saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybeden avukat Öktem'in koruma talebi noktasında tüm prosedürlerin eksiksiz yerine getirildiği anlaşıldı.

NE OLMUŞTU

Avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheliyle olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." bilgisi verilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada, olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

Başsavcılıktan bugün yapılan açıklamada ise saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirilmişti.

Son dakika! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

Son dakika! Avukat Serdar Ökteme silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayıSon dakika! Avukat Serdar Ökteme silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı

