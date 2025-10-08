Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve

1 SAATLİK ZİRVE Yaklaşık bir saat süren toplantı basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEM BAHÇELİ'NİN "İMRALI" ÇIKIŞI

Kulislerde, toplantının en sıcak başlıklarından birinin MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup konuşmasında dile getirdiği "Komisyon İmralı'ya gidebilir" mesajı olduğu konuşuluyor.

Bugün 14. kez toplanacak komisyonda Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

Bu öneriyle ilgili son karar, önümüzdeki günlerde komisyon tarafından verilecek.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Dün (7 Ekim) partisinin yeni yasama yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu.

"GEREKİRSE KOMİSYON İMRALIYA GİTMELİ"

"Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hitamında PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir. 11 Temmuz'da bir grup PKK'lı silahlarını yakmıştır. Ne var ki Suriye'nin kuzey doğusunda tesir alanı bulunan SDG/YPG henüz silah bırakmamış, 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Halbuki İmralı'nın çağrısı PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız böyledir, yorumumuz budur, doğrultu da budur. Beklentim şudur, PKK'nın kurucu önderliği SDG/YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir. Esad rejiminin devrilmesinden sonra ilk kez yapılan Halk Meclisi seçimlerinin demokratik istikrar içinde yeni dönemin, yeni siyasi ve toplumsal mekanizmanın ağırlık merkezi olması yönünde fikir birliği hasıl olmuşken Rakka, Haseke ve Süveyda'nın bunun dışında kalması 10 Mart Mutabakatı'nın ruhuyla çelişmektedir.

Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı'ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum. Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha detaylandırılması ve çerçevesinin genişletilmesi hayırlı gelişmelere yol açacaktır. Bu sebepten dolayı 27 Şubat açıklamasının da tam arkasında durmaktayız. Terörsüz Türkiye, tereddütsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, güçlü ve güvenli Türkiye'dir."

Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin, muasır ve müreffeh Türkiye'nin müjdesi olduğunu, terör sorununu çözeceklerini ve bölücülük damarını kesip atacaklarını kaydetti.