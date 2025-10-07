PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün mutabık kaldığımız TDT Plus formatının 3. taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getireceğine gönülden inanıyorum. Türk Dünyası'nın bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlam etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz. İsrail hükümetinin saldırıları bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor.

Filistin'de iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil bir barışa çözüm olacağına inanıyoruz. Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız

Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor.

Ortak alfabe hususunda ilk adımı atıyor. Oğuznameleri ortak alfabeyle basıyoruz.

Detaylar gelecek...

CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğandan Azerbaycana TDT çıkarması!CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğandan Azerbaycana TDT çıkarması!


