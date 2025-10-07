Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor

Gazze tam iki yıldır İsrail soykırımına karşı direniyor. İsrail Gazze'de iki yıldır kadın, çocuk, yaşlı demeden 67 binden fazla insanı katletti; evleri, gökdelenleri, okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri, mahalleleri yok etti.
BAZI MAHALLELERDE TEK BİR EV BİLE KALMADI
Bazı mahalleler neredeyse tamamen yıkıldı. Sadece Gazze Şehri'nin Zeytun bölgesinde, ağustos ayının başından bu yana 1.500'den fazla ev ve bina yıkıldı ve ilçenin bazı bölgelerinde ayakta kalan hiçbir bina kalmadı.
Güneye giden tek yollar Selahaddin Caddesi ve sahil şeridindeki El-Raşid Caddesi. Selahaddin keskin nişancılar tarafından abluka altına alınmışken çadırlarda yaşayan ve yerinden edilmiş ailelerle dolu El-Raşid boyunca ilerlemek ölümcül.
SOYKIRIMA SESSİZ KALMA!
🇵🇸 Katil İsrail 'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda 20 bini aşkın çocuk ve 67 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. pic.twitter.com/abxfoBVTFe
GAZZE'DE GÜVENLİ BÖLGE YOK
Gazze'de, İsrail'in güney sahil şeridindeki El-Mevasi'de ilan ettiği "insani bölge" de dahil olmak üzere güvenli bir yer bulunmuyor.
Uydu görüntüleri, İsrail saldırılarında mahallelerin tamamının yerle bir edildiğini, çok sayıda hastane, okul, ibadethane ve evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını gösterirken soykırımı da açıkça gözler önüne seriyor.
NÜFUS VERİLERİ
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,4 milyondan fazla kişi soykırım, aç bırakma ve etnik temizlik politikalarına maruz kalmaktadır.
730 gün – iki yıl süren soykırım ve etnik temizlik sivil halkı hedef almaktadır.
Gazze Şeridi'nin yaklaşık %90'ı işgalin sebep olduğu kapsamlı yıkıma uğradı.
Gazze'nin %80'inden fazlası işgalcinin ateş, istilâ ve zorla göç ettirme yöntemleriyle kontrolü altına girdi.
İşgalci israil, "insani güvenli bölge" olarak iddia ettiği Mevasi bölgesini en az 136 kez bombaladı.
İşgalci oluşum ''israil, Gazze'ye 200.000 tondan fazla patlayıcı madde attı.
76 BİN 639 KİŞİ ŞEHİT
Soykırımın başlamasından bu yana toplam şehit ve kayıp sayısı 76.639.
Hastanelere ulaşan şehit sayısı 67.139.
Kayıp sayısı 9.500; bunlar arasında enkaz altında kalan veya akıbeti bilinmeyen kişiler yer almaktadır.
Çocuk şehitlerin sayısı 20.000'den fazla; bunlardan 19.450'si hastanelere ulaştırılmıştır.
Kadın şehitlerin sayısı 12.500'ü aşmış olup, 10.160'ı hastanelere ulaşmıştır.
9.000'den fazla anne şehit oldu.
22.426 baba şehit düştü.
Bir yaşından küçük 1.015 bebek şehit edildi.
Soykırım sürecinde doğan 450'den fazla bebek doğar doğmaz şehit oldu.
İsrail işgali tarafından öldürülen sağlık ekiplerinden 1.670 şehit, sivil savunmadan 140 şehit, gazetecilerden 254 şehit vardır.
Belediyelerde görevli 176 kişi, aralarında 4 belediye başkanı da olmak üzere, şehit edildi.
Yardım ve güvenlik birimlerinden 787'den fazla kişi, spor camiasından 894 kişi öldürüldü.
39.022'den fazla aile işgalci tarafından katliamlara uğradı.
2.700'den fazla aile tamamen yok edilerek nüfus kayıtlarından silindi (8.574 şehit).
6.020'den fazla aile neredeyse tamamen imha edildi, yalnızca bir kişi sağ kaldı (12.917 şehit).
Şehitlerin %55'inden fazlası çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşmaktadır.
Açlık ve yetersiz beslenmeden 460 kişi, aralarında 154 çocuk, hayatını kaybetti.
Yardım paraşütlerinin düşmesi sonucu 23 kişi öldü.
Böbrek hastalarının %42'si besin ve tıbbi bakım yetersizliğinden öldü.
Gıda ve sağlık hizmeti yetersizliğinden 12.000'den fazla düşük vakası kaydedildi.
Zorunlu göç kamplarında soğuktan 17 kişi (14'ü çocuk) hayatını kaybetti.
Yaralanan gazeteci sayısı 433.
Soykırımın başlangıcından bu yana 6.700'den fazla sivil esir alındı.
Esir alınan sağlık personeli sayısı 362, gazetecilerden 48, sivil savunmadan 26 kişidir.
21.193 şehit eşi ve 56.348 şehit yetimi bulunmaktadır.
Zorla göç ettirme nedeniyle 2,142 milyon kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı.
71.338 kişi hepatit hastalığına yakalandı.
HASTANELER HİZMET DIŞI
Soykırımcı israil, 38 hastaneyi bombaladı, tahrip etti veya hizmet dışı bıraktı.
96 birinci basamak sağlık merkezi hedef alındı.
197 ambulans saldırıya uğradı.
Sağlık hizmetlerine yönelik 788 saldırı kaydedildi.
Sivil savunmaya ait 61 kurtarma ve itfaiye aracı hedef alındı.
OKULLARIN YÜZDE 95'İ HASAR GÖRDÜ
Gazze Şeridi'ndeki okulların %95'i bombardıman sonucu hasar gördü.
Okul binalarının %90'ından fazlası yeniden inşa veya kapsamlı onarıma ihtiyaç duyuyor.
668 okul binası doğrudan bombalandı; bu, okulların yaklaşık %80'ine denk geliyor.
165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen yıkıldı; 392'si kısmen tahrip edildi.
13.500'den fazla öğrenci, 830'dan fazla öğretmen ve eğitimci, 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı öldürüldü.
785.000'den fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.
İSRAİL NE CAMİ NE KİLİSE TANIYOR
835'ten fazla cami tamamen, 180'den fazla cami kısmen yıkıldı.
3 kilise birden fazla kez hedef alındı.
60 mezarlıktan 40'ı tahrip edildi.
2.450'den fazla şehit ve ölü naaşı mezarlıklardan çalındı.
İşgalci israil , hastaneler içinde 7 toplu mezar kurdu.
529 şehit bu toplu mezarlardan çıkarıldı.
288.000'den fazla aile evsiz kaldı.
135.000 çadırdan 125.000'i tamamen kullanılamaz durumda.
Yaklaşık 2 milyon sivil zorunlu göçe maruz kaldı.
293 barınma merkezi hedef alındı.
İSRAİL'İN AÇLIK SİLAHI
İşgal, Gazze geçiş kapılarını 220 gündür tamamen kapalı tutuyor.
Süreç içinde 120.000'den fazla insani yardım ve yakıt tırı girişe izin verilmedi.
47 aşevi ve 61 yardım dağıtım merkezi hedef alındı.
Yardım alanında çalışan 540 kişi öldürüldü.
Yardım konvoyları 128 kez hedef alındı.
"Amerikan/İsrail yardımı" olarak adlandırılan bölgelerde 2.605 kişi öldü, 19.124 kişi yaralandı, 200'den fazlası kayboldu.
650.000 çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında.
40.000 bebek süt eksikliği nedeniyle ölüm tehlikesinde.
Gazze'deki bebekler için her ay gereken 250.000 kutu süt girişine izin verilmiyor.
22.000'den fazla hasta yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyuyor, ancak çıkışları engelleniyor.
5.200 çocuk acil tıbbi tahliyeye muhtaç.
17.000 hasta sevk işlemlerini tamamladı ancak seyahat izni bekliyor.
12.500 kanser hastası tedavi bekliyor.
350.000 kronik hastanın yaşamı ilaç yasağı nedeniyle tehlikede.
3.000 hasta yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyuyor.
107.000 hamile ve emziren kadın sağlık hizmetlerinden yoksun.
ELEKTRİK YOK, SU YOK
725 ana su kuyusu yok edildi.
Tatlı su projelerinden 134'ü hedef alındı; bu saldırılarda çoğu çocuk olmak üzere 9.400'den fazla kişi öldürüldü.
5.080 km elektrik hattı, 2.285 trafo ve 235.000 abone sayacı tahrip edildi.
Gazze, soykırım savaşı süresince 2,123 milyar kilovat-saat elektrikten mahrum bırakıldı.
700.000 metreden fazla su ve kanalizasyon hattı, 3 milyon metreden fazla yol ağı tahrip edildi.
247 hükümet binası, 292 spor tesisi, 208 arkeolojik ve kültürel alan yok edildi.
ARAZİLER TALAN OLDU
178.000 dönümlük tarım arazisinin %94'ü yok edildi.
1.223 tarım kuyusu, 665 çiftlik yıkıldı.
Sebze ekili alan 93.000 dönümden 4.000'e düştü.
Seraların %85'i tahrip edildi.
Yıllık sebze üretimi 405.000 tondan 28.000 tona geriledi.
Balıkçılığın %100'ü işgal saldırılarından etkilendi.
70 MİLYAR DOLARLIK KAYIP
Toplam doğrudan ilk kayıplar 70 milyar dolar.
Sağlık sektörü: yaklaşık 5 milyar dolar.
Eğitim sektörü: yaklaşık 4 milyar dolar.
Konut sektörü: yaklaşık 28 milyar dolar.
Dini sektör: yaklaşık 1 milyar dolar.
Sanayi sektörü: yaklaşık 4 milyar dolar.
Ticaret sektörü: yaklaşık 4,5 milyar dolar.
Tarım sektörü: yaklaşık 2,8 milyar dolar.
Medya sektörü: yaklaşık 0,8 milyar dolar.
Eğlence ve turizm sektörü: yaklaşık 2 milyar dolar.
Hane sektörü (ev eşyaları): yaklaşık 4 milyar dolar.
Telekomünikasyon ve internet sektörü: yaklaşık 3 milyar dolar.
Ulaşım sektörü: yaklaşık 2,8 milyar dolar.
Elektrik sektörü: yaklaşık 1,4 milyar dolar.
Hizmet ve belediyeler sektörü: yaklaşık 6 milyar dolar.
Hükümet Basın Ofisi
Pazar, 5 Ekim 2025