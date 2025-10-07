Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor

Gazze tam iki yıldır İsrail soykırımına karşı direniyor. İsrail Gazze'de iki yıldır kadın, çocuk, yaşlı demeden 67 binden fazla insanı katletti; evleri, gökdelenleri, okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri, mahalleleri yok etti.

BAZI MAHALLELERDE TEK BİR EV BİLE KALMADI

Bazı mahalleler neredeyse tamamen yıkıldı. Sadece Gazze Şehri'nin Zeytun bölgesinde, ağustos ayının başından bu yana 1.500'den fazla ev ve bina yıkıldı ve ilçenin bazı bölgelerinde ayakta kalan hiçbir bina kalmadı.

Güneye giden tek yollar Selahaddin Caddesi ve sahil şeridindeki El-Raşid Caddesi. Selahaddin keskin nişancılar tarafından abluka altına alınmışken çadırlarda yaşayan ve yerinden edilmiş ailelerle dolu El-Raşid boyunca ilerlemek ölümcül.

SOYKIRIMA SESSİZ KALMA!



