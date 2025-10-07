Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack

PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara terörsüz bölge çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya gelecek. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da düzenlenecek toplantıya katılacağı bildirildi. Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra, YPG/SDG ile kapsamlı ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Şara'nın Abdi ile görüşmeden önce Barrack'ı kabul ettiği bildirildi.

Terörsüz Türkiye terörsüz bölge adımları kapsamında Suriye'de YPG/SDG'nin entegrasyonu için yeni hamle Şam'dan geldi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart mutabakatının gerekliliklerini yerine getirmezken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, elebaşı Mazlum Abdi ile Şam'da bir araya gelecek.

KAPSAMLI ATEŞKES KARARI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katılacağı belirtilen toplantının ardından Suriye Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra, YPG/SDG ile kapsamlı ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Mazlum Abdi ve Şara, 10 Mart anlaşması

GÜNDEM 10 MART MUTABAKATI

Toplantı Suriye geçiş hükümeti ile YPG/SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın maddelerinin uygulanması çabaları kapsamında gerçekleşeceği belirtildi.

Toplantıya, Suriye Cumhurbaşkanı ile birlikte Dışişleri Bakanı Esad Hasan el Şeybani'nin ve YPG/SDG tarafından ise Mazlum Abdi'nin yanı sıra elebaşlarından İlham Ahmed ve Rohilat Afrin'in katılması bekleniyor.

Şara Barrack'ı kabul etti

BARRACK'I KABUL ETTİ

SANA'nın bildirdiğine göre Şara başkent Şam'da Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ı kabul etti.

Görüşmeye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El Şeybani, Savunma Bakanı Muhraf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin El Selame katıldı.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, siyasi süreci destekleme yolları, güvenlik ve istikrarı artırma yolları ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı.

Tom Barrack Haseke'de Abdi ile görüştü

BARRACK HASEKE'DE ELEBAŞLARIYLA POZ VERDİ

Barrack, dün YPG'nin işgali altındaki Haseke kentine giderek örgütün sözde elebaşlarıyla bir araya geldi. Barrack'a CENTCOM Komutanı Amiral Cooper da eşlik etti.

Toplantıda, Suriye devleti ile SDG arasındaki 10 Mart mutabakatının uygulanmasının hızlandırılmasının görüşüldüğü bildirildi.

Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret ettiMutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti

