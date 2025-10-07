Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü.

15 TÜRK VATANDAŞINI TAŞIYAN THY UÇAĞI İSTANBUL'A ULAŞTI

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

"TÜM DÜNYA BU SOYKIRIMI SEYRETTİ"

Yurda geri getirilen bir aktivist, "Tüm dünya bu soykırımı izledi. Biz bu abluka kırılana kadar devam edeceğiz." dedi.

Eşini Bekleyen Hakan Şimşek'in Eşi A Haber'de açıklamalarda bulunarak, "İsrail saldırıya başladığında en son o zaman görüştüm. Ardından bir daha hiç haber alamadım. İnşallah bugün eşime kavuşacağım. Bir yandan endişe hissediyorum, ama duadan başka elimizden bir şey gelmedi. Ama hamdolsun, Rabbim bu günleri gösterdi. Biliyorum ki eşim durmayacak ve Gazze'nin ablukadan kurtulana kadar mücadeleye devam edecek." dedi.

ÜRDÜN'E GEÇMİŞLERDİ

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistleri taşıyan cezaevi nakil araçları, sınır kapısından Ürdün'e geçti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkonulan 131 aktivistin ülkeye geçtiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan dost ve kardeş ülkelerin vatandaşı 130 aktivist ile bir Ürdünlünün işgal altındaki Batı Şeria'dan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü üzerine ülkeye ulaştığı belirtildi.