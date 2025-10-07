PODCAST CANLI YAYIN

Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto

Siyonist destekçi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires’teki kitap tanıtımını mitinge dönüştürerek katil İsrail’e övgüler yağdırarak “Hava Nagila”yı seslendirdi. Dışarıda ise Milei yanlılarıyla karşıtları çatıştı, polis müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Siyonist İsrail yanlısı söylemleriyle bilinen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Pazartesi gecesi Buenos Aires'teki 15 bin kişilik Movistar Arena'da yeni kitabı La construcción del milagro ("Mucizenin İnşası")nı seçim mitingini andıran bir gösteriyle tanıttı.

Sahneden rock cover'ları söyleyen Siyonist Milei, Yahudi halk ezgisi "Hava Nagila"yı seslendirirken katil İsrail'e de övgüler yağdırdı.

Kendi kurduğu "La Banda Presidencial" adlı grubun solisti olarak sahne alan siyonist Milei, Yahudi halk ezgisi "Hava Nagila"ya geçmeden önce katil İsrail'i "Batı'nın kalesi" olarak nitelendirdi.

MUHALİFLER TEPKİ GÖSTERDİ

Arjantin'de muhalifler, ülkenin derin ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde Devlet Başkanı Javier Milei'nin şarkılar eşliğinde kitap tanıtımı yapmasına sert tepki gösterdi.

Milei'nin destekçileri etkinlikte hazır bulunurken, dışarıda toplanan karşıt gruplar da hükümeti protesto etti. İki grup arasında tansiyon yükseldi, sözlü tartışmalar kısa sürede arbedeye dönüştü. Polis kalabalığı dağıtmak için müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

NETANYAHU'YU GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Her fırsatta Katil İsrail'e açık destek veren siyonist Milei, geçtiğimiz günlerde halkın tepkisinden çekinerek, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yapmayı planladığı ziyareti geri çevirmişti

Milei'nin BM Genel Kurulu sırasında, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle halkın tepkisinden korkarak "Ziyarete gelme" dediği ortaya çıkmıştı.

Arjantinli kaynaklar, bunun İsrail'le ilgili olmadığını ve genel olarak tüm ziyaretlere ilişkin bir karar olduğunu iddia etse de nedenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu aktarıldı.

YAHUDİ OLMAYI PLANLIYOR

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsrail'le kurduğu yakın bağları iç siyasette öne çıkarmayı sürdürüyor. İsrail Meclis'i Knesset'te büyükelçiliği 2026'da Kudüs'e taşıma sözü veren Milei, Kudüs'te aldığı Genesis Ödülü'nü de "Am Yisrael Chai" diyerek İsrail–Latin Amerika projelerine aktarmıştı.

Tevrat okuduğunu ve görevden ayrıldıktan sonra din değiştirmeyi planladığını açıklayan Milei, manevi danışmanı Haham Şimon Aksel Vahniş'i de Tel Aviv büyükelçisi yaptı.

