CHP yandaşı Cumhuriyet'in NTE yalanı elinde patladı: "İddialar tamamen asılsızdır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP yandaşı Cumhuriyet'in "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. DMM endüstriyel üretim hazırlıklarının Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.

Yalan ve iftira oldu haberleriyle hükümeti hedef alan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin Nadir Toprak Elementleri ile ilgili yaptığı haberin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP yandaşı Cumhuriyet'in "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddialarını yalanladı. DMM endüstriyel üretim hazırlıklarının Türkiye'nin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürdüğünü vurguladı.



DMM'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsız olduğunu bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir. Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir, endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

DMM "Ahmet Minguzzi'nin katillerine engelli raporu verildi" iddiasını yalanladı

