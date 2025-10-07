PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de bir maçı eksik olmasına rağmen topladığı 13 puanla 6. sırada yer alırken, yönetim ve teknik heyet devre arası transfer planlamasına şimdiden başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekipte savunma hattında değişim sinyalleri verilirken, ayrılacak ve takıma katılacak isimler de büyük ölçüde netleşti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşen Beşiktaş, milli arayı hem fiziksel hem de taktiksel olarak toparlanmak için değerlendiriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle savunma hattında yaşanan sakatlık problemlerinden dolayı bu bölgeye mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini yönetime iletti. Deneyimli çalıştırıcı, mevcut rotasyonda yaşanan istikrarsızlığa dikkat çekerek "rekabeti artıracak, genç ve dinamik bir savunmacı" talebinde bulundu.

Gabriel Paulista (AA)Gabriel Paulista (AA)

GABRIEL PAULISTA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ilk isim Gabriel Paulista oldu. Sezon başında yüksek beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı stoper, üst üste yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle teknik ekibin güvenini kaybetti.

34 yaşındaki savunmacı, ligde oynadığı 8 maçın ardından son 3 karşılaşmada yedek kulübesine çekilmişti. Özellikle Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından performansı ciddi şekilde eleştirilen Paulista'nın, devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın raporunda da tecrübeli futbolcunun "planlamada düşünülmüyor" notunun yer aldığı ifade ediliyor.

Robert Renan (Rus Basını)Robert Renan (Rus Basını)

HEDEFTE BİR BAŞKA BREZİLYALI: ROBERT RENAN

Beşiktaş yönetimi, Gabriel Paulista'nın ayrılığının ardından savunma hattını güçlendirmek için rotayı yeniden Brezilya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan isim, daha önce de transfer gündemine gelen Robert Renan oldu.

21 yaşındaki genç stoper, Zenit St. Petersburg'un sözleşmeli oyuncusu ancak şu anda Vasco da Gama formasıyla kiralık olarak mücadele ediyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Vasco, Renan'ın devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakabilir. Bu gelişme Beşiktaş'ın transfer planlarını hızlandırdı.

Robert Renan (Rus Basını)Robert Renan (Rus Basını)

ZENIT İLE GÖRÜŞME YOLDA

Beşiktaş yönetiminin, genç futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek üzere Zenit St. Petersburg ile resmi temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Oyuncunun hem stoper hem de sol bekte oynayabilmesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihleri açısından büyük bir avantaj olarak görülüyor. Yönetim, transferin kiralık ya da düşük bonservis bedeliyle gerçekleşmesi için girişimlerini sürdürecek.

Robert Renan (Rus Basını)Robert Renan (Rus Basını)

ROBERT RENAN'IN PERFORMANSI

1.86 boyundaki genç savunmacı bu sezon Vasco da Gama formasıyla 6 maçta görev aldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Renan, oyun kurma becerisi ve pas isabet oranıyla dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve pozisyon bilgisiyle Brezilya futbolunun önemli savunmacıları arasında gösteriliyor.

Robert Renan (Rus Basını)Robert Renan (Rus Basını)

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER DEVRE ARASINDA

Siyah-beyazlı ekipte devre arası transfer döneminde öncelik savunma hattında olacak. Yönetim, Gabriel Paulista'nın ayrılığıyla oluşacak boşluğu genç, atletik ve potansiyeli yüksek bir isimle doldurmayı planlıyor.

Robert Renan transferinin olumlu sonuçlanması durumunda Beşiktaş, uzun yıllar boyunca stoper pozisyonunda istikrar yakalayabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.

Kara Kartal'da hedef, hem kısa vadede savunma direncini artırmak hem de gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Borsa İstanbul
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Türk Telekom
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı: Katar'dan "darboğaz" açıklaması | Hamas şartlarını açıkladı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Ürdün'de
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu