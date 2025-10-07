Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşen Beşiktaş, milli arayı hem fiziksel hem de taktiksel olarak toparlanmak için değerlendiriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle savunma hattında yaşanan sakatlık problemlerinden dolayı bu bölgeye mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini yönetime iletti. Deneyimli çalıştırıcı, mevcut rotasyonda yaşanan istikrarsızlığa dikkat çekerek "rekabeti artıracak, genç ve dinamik bir savunmacı" talebinde bulundu.