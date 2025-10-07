Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşen Beşiktaş, milli arayı hem fiziksel hem de taktiksel olarak toparlanmak için değerlendiriyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle savunma hattında yaşanan sakatlık problemlerinden dolayı bu bölgeye mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini yönetime iletti. Deneyimli çalıştırıcı, mevcut rotasyonda yaşanan istikrarsızlığa dikkat çekerek "rekabeti artıracak, genç ve dinamik bir savunmacı" talebinde bulundu.
GABRIEL PAULISTA İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ilk isim Gabriel Paulista oldu. Sezon başında yüksek beklentilerle kadroya katılan Brezilyalı stoper, üst üste yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle teknik ekibin güvenini kaybetti.
34 yaşındaki savunmacı, ligde oynadığı 8 maçın ardından son 3 karşılaşmada yedek kulübesine çekilmişti. Özellikle Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından performansı ciddi şekilde eleştirilen Paulista'nın, devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın raporunda da tecrübeli futbolcunun "planlamada düşünülmüyor" notunun yer aldığı ifade ediliyor.
HEDEFTE BİR BAŞKA BREZİLYALI: ROBERT RENAN
Beşiktaş yönetimi, Gabriel Paulista'nın ayrılığının ardından savunma hattını güçlendirmek için rotayı yeniden Brezilya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların listesinde yer alan isim, daha önce de transfer gündemine gelen Robert Renan oldu.
21 yaşındaki genç stoper, Zenit St. Petersburg'un sözleşmeli oyuncusu ancak şu anda Vasco da Gama formasıyla kiralık olarak mücadele ediyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Vasco, Renan'ın devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakabilir. Bu gelişme Beşiktaş'ın transfer planlarını hızlandırdı.