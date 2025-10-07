Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın tarihi şehri Gebele'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi'ne katılıyor.
ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi kapsamında, TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.
Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde, üye ülke liderlerinin hitaplarının ardından imza törenine geçildi.
Başkan Erdoğan ve diğer liderler, burada TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.
Törenin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Bu sırada Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.
GEBELE'DE TEMEL ATMA TÖRENİ
İmza töreninin ardından liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla bağlantı gerçekleştirdi. Liderlerin, önlerindeki butonlara basmasıyla caminin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.
Üye ülke liderleri, tören sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Nohurgol Devlet Konukevi'nde verilecek resmi yemeğe katılmak üzere buradan ayrıldı.
TÜRKİYE'DEN ORTAK ALFABE ADIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde, ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımın atıldığını; Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznamelerin ortak alfabeyle basılarak liderlere birer adet takdim edildiğini bildirdi.
Erdoğan, Türk devletleri olarak bilim ve teknoloji alanında hak ettikleri noktaya en kısa süre zarfında ulaşabilmeleri için güçlü işbirlikleri kurmaları ve bu alanda yüksek katma değere sahip ortak yatırımlar yapmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Yapay zeka konusunda küresel gelişmeleri yakalayabilmek ve kültürel zenginliğimizi muhafaza için Türkçe Büyük Dil Modeli'nin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor. Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabeyle basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet bundan takdim ediyoruz." diye konuştu.
ZİRVE BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.
Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev da yer aldı.
Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.
Zirvede, Gebele bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ve TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine dair Karar imzalanacak.
Liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla katıldı.
ALİYEV KARŞILADI
BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın Gebele şehrine geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Gebele Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Gebele Bölge Valisi Sebuhi Abdullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da Başkan Erdoğan ile Gebele'ye geldi.
Erdoğan, beraberindeki heyetle Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nin düzenleneceği Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne hareket etti.
Erdoğan'ın, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda katılımcılara hitap etmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resmi yemeğe katılması bekleniyor.
GEBELE'DE TDT ZİRVESİ
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim’de Azerbaycan’ın Gebele kentinde yapılacak. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla düzenlenecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra üye ülkelerin liderleri ve gözlemci devletlerin temsilcileri bir araya gelecek. Burada bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirecek, Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar alacak.
GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DIRAMI
Zirvede Başkan Erdoğan’ın, Gazze’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekmesi ve uluslararası topluma “adalet ve insaf” çağrısını yinelemesi bekleniyor. Türkiye’nin, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin, Türk dünyasında da karşılık bulduğu belirtiliyor. Başkan Erdoğan’ın, Türk devletlerinin ortak vicdanını yansıtan bir duruş sergileyerek, İsrail’in saldırılarına karşı uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde ortak bir tutum çağrısı üzerinde durması bekleniyor.
BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER
7 Ekim’de yapılacak zirvede katılımcıların bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alınacak. Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgeler imzalanacak.
TDT DIŞ İŞLERİ BAKANLARI ZİRVE ÖNCESİ BİR ARAYA GELECEK
Devlet Başkanları Zirvesi’nden önce TDT dışişleri bakanlarının da bir araya gelecek. Azerbaycan’ın tarihi şehri Gebele’de yapılacak zirvenin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtacağı belirtiliyor.
