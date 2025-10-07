Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı

İstanbul'datoplu ulaşımda yaşanan arıza ve yoğunluklar vatandaşın tepkisini çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tepki çeken bir duyuru yaptı. İstanbulda toplu ulaşım çilesi: Büyükçekmece ve Eyüpte yangın Ayvansarayda arıza! İLAVE VALİZE İLAVE ÜCRET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave yolculuk ücreti alınacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kuralların olduğu kaydedildi. Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi. İBB metrolarda ek valizlerden ilave ücret alınacağını duyurdu