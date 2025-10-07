PODCAST CANLI YAYIN

Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı

İstanbul’da toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar sürerken, Metro İstanbul’un yeni kararı tartışma yarattı. Metrolarda birden fazla valizle seyahat eden yolculardan ilave ücret alınacağı duyuruldu. Vatandaşlar, sık sık yaşanan arızalar ve yoğunluklara rağmen ek ücret alınmasını eleştirdi.

İstanbul'datoplu ulaşımda yaşanan arıza ve yoğunluklar vatandaşın tepkisini çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tepki çeken bir duyuru yaptı.

İLAVE VALİZE İLAVE ÜCRET
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave yolculuk ücreti alınacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kuralların olduğu kaydedildi.

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi.

"İLAVE 1 YOLCULUK ÜCRET ALINIR"
Açıklamada, "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

