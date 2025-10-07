MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

TBMM demokrasinin can damarıdır. Devletimizin kurucu temelidir, Türk milletinin ta kendisidir. Sudan bahaneleri ileri sürerek TBMM'deki yeni yasama yılına katılmayan sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlük gösteren CHP yine baltayı taşa vurmuştur. Çelişkilerde bocalayan CHP yanlışı savunacak bayat gerekçelere sığınmayı tercih etmiştir. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır

1 EKİM'DEKİ FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFIDIR

CHP siyaseti meşruiyetten yoksun sakat bir siyasettir. Bu ağır siyaset kusurunun milletimize vereceği hiçbir şeyi yoktur. Özgür Özel'in 1 Ekim'deki fotoğrafla ilgili eleştirileri kıskançlığın şifresidir. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır. Söz milletindir, irade hüküm milletindir.

Özgür Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanımız ABD'de Türkiye'yi temsil ederken Özel'in İsrail'in sesi olması ülkemizi kötüleme yarışına girmesi çarpıklıktır. Cumhurbaşkanımız BM kürsüsünde mazlumların tercümanı olurken Özgür Bey'in sözleri siyasi bir ithamdır. Özgür Bey'in kimlerin tuzağına düştüğü malumunuzdur.

MÜDDEİ CHP'Lİ, MÜŞTEKİ CHP'Lİ, FAİL CHP'LİDİR

Müddei CHP'li müşteki CHP'li fail CHP'lidir. CHP'de kılıçlar çekilmiş ortak akıl kaybolmuştur. CHP'nin önüne geleni suçlaması omurgalı bir tavır değildir. CHP'nin istikrarsızlığı Türk siyaset hayatını olumsuz etkileyecektir. İçinde bulunduğu kaos, bu partinin geleceği açısından esef verici ve yürek yaralayıcıdır. CHP'nin hesap vermesi gereken, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadadır. Özgür Özel'in savcı ve hakimlerle uğraşması meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İBB yolsuzluk ve rüşvetin pençesinde ekosistemin etkisi altındadır. Gayrimeşru işlerin hesabını vermeleri şarttır. Yargılamanın derhal başlaması da dileğimizdir.

TERÖRE BAŞVURAN ASIL HAYDUT İSRAİL'DİR

Sumud filosundakilerin Türkiye'ye getirilmesi bir başarıdır ve emeği olanlar tebrik edilmelidir. BM genel kurulunda Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür ediyorum. Hamas terör örgütü değildir, teröre başvuran asıl haydut İsrail'dir. Hamas bir direniş örgütüdür. Plana Hamas'ın yeşil ışık yakması memnuniyet verici ama süreç zorlu ve tuzaklarla dolu. Savaşın sonlanması ve Hamas'ın kapı aralaması için adres Mısır'dır. Trump Netanyahu ile görüşmeden önce Türkiye ve diğer ülkeler ile toplantı düzenledi. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır. Bir an önce ateşkes ilen edilmeli ve Siyonist barbarlık işgal ettiği yerlerden çekilmelidir. 1967 sınırlarında Filistin devleti kabul edilmeli ve BM'ye de katılmalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLİ HEDEFTİR

Terörsüz Türkiye milli hedeftir. Ön yargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir kuraklık, karanlık ve acziyet içindedir. Bir buçuk asırdır süregelen küresel emperyalist komplolar, karanlık kampanyalar tasfiye edilecektir. Hedef büyüktür. Türkiye kutlu bir doğum arefesindedir. Yanlış anlamalar olabilir ama sabır ile vatan ve millet sevgisinde buluşmamız her sorun ile başa çıkmaya kadirdir. Terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları 9 Ağustos'ta Erzurum'da başlamıştır. 9 ayrı bölgedeki çalışmalarımız tamamlanmıştır. Milletimizin her ferdi muhteremdir. Hiç kimseyi ayırmadan ötekileştirmeden bunun da ötesinde bir ve eşit görerek yeni yüzyılda mucizelere imza atacağız. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti haşmetlidir aynı zamanda şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.

