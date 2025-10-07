Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE VE KALICI BARIŞ
Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye'nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

PUTİN'E TEBRİK
Görüşmede Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti.

