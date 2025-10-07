Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. GAZZE VE KALICI BARIŞ

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (AA, Takvim.com.tr Arşiv) Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.