Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin ardından CHP yandaşı Sözcü'nün de İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet istediği ortaya çıktı.
İlk olarak CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü" soruşturmasıyla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıkları ve şirketlerine el konuldu.
AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU MAHKEMEYE BELGELER SUNDU
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında da ismi geçen Aktaş, itirafçı olarak birçok CHP'li belediyede bizzat kendisinin de içinde olduğu kirli ilişkileri mahkemeye belgeleriyle sundu. 4 Haziran'da ev hapsi ile tahliye olan Aktaş, 22 Ağustos'ta ise tamamen serbest bırakıldı. CHP'li belediyelerdeki tüm işlerini rüşvetlerle çözen Aziz İhsan Aktaş tahliye olduktan 1 ay sonra CHP yandaşı Sözcü Gazetesi de kendisinden rüşvet istedi.
SÖZCÜ MUHABİRİ ÖZGÜR CEBE'DEN AZİZ İHSAN AKTAŞ'A ŞANTAJ
Sabah'ın haberine göre; Sözcü Gazetesi Muhabiri Özgür Cebe, Aziz İhsan Aktaş'ın tahliyesinin ardından Aktaş'ın kardeşi Yunus Aktaş'ı arayarak tehdit etti. Cebe, kendilerinin istediği parayı vermeleri durumunda Aktaş'ın lehine haber yapabileceklerini, vermemeleri halinde ise Aktaş'ın ailesini kamuoyunda küçük düşürecek haberler yapacaklarını söyledi. İddiaya göre; Cebe konuşmanın devamında ise özel okulda okuyan çocuklarının okul taksitlerinin ödenmesini istedi.