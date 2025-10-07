Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...

Aziz İhsan Aktaş

AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU MAHKEMEYE BELGELER SUNDU

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında da ismi geçen Aktaş, itirafçı olarak birçok CHP'li belediyede bizzat kendisinin de içinde olduğu kirli ilişkileri mahkemeye belgeleriyle sundu. 4 Haziran'da ev hapsi ile tahliye olan Aktaş, 22 Ağustos'ta ise tamamen serbest bırakıldı. CHP'li belediyelerdeki tüm işlerini rüşvetlerle çözen Aziz İhsan Aktaş tahliye olduktan 1 ay sonra CHP yandaşı Sözcü Gazetesi de kendisinden rüşvet istedi.