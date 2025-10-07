PODCAST CANLI YAYIN

Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarında itirafçı olarak öne çıkan Aziz İhsan Aktaş'ın CHP yandaşı Sözcü Gazetesi tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. İddiaya göre Sözcü muhabiri Özgür Cebe, Aktaş’ın kardeşini arayarak para talebinde bulundu; istenen paranın ödenmemesi halinde aileyi hedef alan olumsuz haberler yayımlamakla tehdit etti. Talebin reddedilmesinin ardından Sözcü’de Aktaş'ı hedef alan haberler art arda yayımlandı. Aziz İhsan Aktaş’ın avukatları, Özgür Cebe'nin yanı sıra gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen, Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve yayıncı şirket hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin ardından CHP yandaşı Sözcü'nün de İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet istediği ortaya çıktı.

İlk olarak CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü" soruşturmasıyla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıkları ve şirketlerine el konuldu.

AKTAŞ İTİRAFÇI OLDU MAHKEMEYE BELGELER SUNDU
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında da ismi geçen Aktaş, itirafçı olarak birçok CHP'li belediyede bizzat kendisinin de içinde olduğu kirli ilişkileri mahkemeye belgeleriyle sundu. 4 Haziran'da ev hapsi ile tahliye olan Aktaş, 22 Ağustos'ta ise tamamen serbest bırakıldı. CHP'li belediyelerdeki tüm işlerini rüşvetlerle çözen Aziz İhsan Aktaş tahliye olduktan 1 ay sonra CHP yandaşı Sözcü Gazetesi de kendisinden rüşvet istedi.

SÖZCÜ MUHABİRİ ÖZGÜR CEBE'DEN AZİZ İHSAN AKTAŞ'A ŞANTAJ
Sabah'ın haberine göre; Sözcü Gazetesi Muhabiri Özgür Cebe, Aziz İhsan Aktaş'ın tahliyesinin ardından Aktaş'ın kardeşi Yunus Aktaş'ı arayarak tehdit etti. Cebe, kendilerinin istediği parayı vermeleri durumunda Aktaş'ın lehine haber yapabileceklerini, vermemeleri halinde ise Aktaş'ın ailesini kamuoyunda küçük düşürecek haberler yapacaklarını söyledi. İddiaya göre; Cebe konuşmanın devamında ise özel okulda okuyan çocuklarının okul taksitlerinin ödenmesini istedi.

TELEFONDAN ENGELLEDİ
Yunus Aktaş, Sözcü Muhabiri Özgür Cebe'nin kendisinden şantaj ile istediği rüşvetin ardından telefonu engelledi. Rüşvet talebinin geri çevrilmesinin ardından Sözcü Gazetesi'nden tam da Özgür Cebe'nin tehdit ettiği gibi bir haber yayınlandı.

ZAMANLAMASI MANİDAR HABERLER
Gazetenin 29 Temmuz 2025 baskısında 'Apo'nun Sekreteryası Aktaş'ın Kuzeni Çıktı' şeklinde bir haber Özgür Cebe imzasıyla yayınlandı.

Daha sonra 4 Ağustos tarihinde de Aziz İhsan Aktaş'ın çocuk tacizcisi olduğu belirtilen bir haber yayınlandı.

SÖZCÜ GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ, YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE MUHABİRİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Aziz İhsan Aktaş'ın avukatları, müvekkillerinden rüşvet isteyen Sözcü Gazetesi muhabiri Özgür Cebe, Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahir Ağar ve gazetenin yayıncı şirketi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

