Üniversite öğrencileri ve yeni kayıt yaptıran adaylar, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını araştırıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak başvurular, öğrencilerin maddi yükünü hafifletecek. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek ve adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler başvuruda bulunabilecek? İşte detaylar.

(Takvim arşiv foto) KYK BURS- KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2025-2026 dönemi için KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvurular bu yıl da benzer tarihlerde açılabilir. Resmi takvim açıklandığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.