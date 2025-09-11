KYK 1. tipten 6. tipe kadar yurt ücretleri ve özellikleri: KYK 2025 yurt ücretleri kaç para?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına yakın, üniversite öğrencilerinin en büyük gündem maddelerinden biri barınma sorunu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından işletilen yurtlar, pek çok öğrenci için önemli bir çözüm sunuyor. KYK yurtlarının sunduğu farklı tipteki odalar ve bu odaların ücretleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.