Kadraj Galeri Kadraj İkon KYK 1. tipten 6. tipe kadar yurt ücretleri ve özellikleri: KYK 2025 yurt ücretleri kaç para?

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu anlamda KYK 1. tipten 6. tipe kadar yurt ücretleri ve özellikleri merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, 1. tipten 6. tipe kadar farklı imkanlara sahip odalar bulunuyor. Öğrenciler ekonomik koşulların değişkenliği nedeniyle bu yılki ücretlerin ne olacağını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 10:10
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına yakın, üniversite öğrencilerinin en büyük gündem maddelerinden biri barınma sorunu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından işletilen yurtlar, pek çok öğrenci için önemli bir çözüm sunuyor. KYK yurtlarının sunduğu farklı tipteki odalar ve bu odaların ücretleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

💰 KYK YURT ÜCRETLERİ 2025-2026

Yeni dönem için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak 2024-2025 döneminde uygulanan aylık ücretler şu şekildeydi:

  1. 1Tip Yurt: 517,50 TL

  2. Tip Yurt: 607,50 TL

  3. Tip Yurt: 607,50 TL

  4. Tip Yurt: 720 TL

  5. Tip Yurt: 765 TL

  6. Tip Yurt: 855 TL
    KKTC Yurtları: 1.125 TL

Yeni fiyatlar açıklandığında öğrenciler, bütçelerine göre tercih yapabilmek için güncel tabloları GSB'nin resmi sayfalarından takip edebilecek. Ayrıca şehit yakını, gazi çocukları, devlet koruması altındaki öğrenciler gibi özel gruplar yurtlarda ücretsiz kalma hakkına sahip.

🏠 KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları konfor seviyelerine göre farklı tiplerde hizmet veriyor:

  • 1. ve 2. Tip Yurtlar: 6-8 kişilik odalar, ortak banyo ve tuvalet, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği.

  • 3. ve 4. Tip Yurtlar: 2-4 kişilik odalar, çalışma masası, mini buzdolabı, ortak banyo-tuvalet.

  • 5. ve 6. Tip Yurtlar: 1-3 kişilik odalar, her odada banyo ve tuvalet, daha yüksek konfor imkanı.

✅ KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI

KYK yurtlarına başvurabilmek için öğrencilerin karşılaması gereken şartlar şöyle:

  • Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,

  • Ailesinin yaşadığı şehir dışında eğitim görüyor olmak,

  • Devletin güvenliğine karşı suçlar veya yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak,

  • Daha önce KYK yurtlarından çıkarılmamış olmak,

  • Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla gelir getiren bir işte çalışmamak,

  • Toplu yaşamaya engel olacak ruhsal veya bulaşıcı hastalığa sahip olmamak,

  • 30 yaşını doldurmamış olmak.

Fotoğraflar: AA