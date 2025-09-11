KYK Yedek Listesi 2025: Yedek Sırası Ne Zaman Açıklanır, Hangi Gün Güncellenir?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Peki, KYK yedek ne anlama geliyor, yedek sırası nasıl işler ve ne zaman açıklanır?

📌 KYK Yedek Ne Demek? KYK yedek, asil listede yer almayan öğrencilerin belli bir sıra dahilinde yurda yerleştirilme ihtimali olduğu anlamına gelir. Yani asil listede yer alan bir öğrenci kayıt yaptırmazsa, yurttan ayrılırsa ya da hakkını kullanmazsa bu boş kontenjan yedek listedeki öğrencilere sıra ile aktarılır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırarak yurtta kalmaya başlayabilir. Eğer barınma ihtiyacını kullanmak istemezlerse, yurt müdürlüklerinden izin almaları gerekir.