KYK Yedek Listesi 2025: Yedek Sırası Ne Zaman Açıklanır, Hangi Gün Güncellenir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt sonuçlarının ardından gözler “yedek listelere” çevrildi. Asil listede yer bulamayan öğrenciler için “KYK yedek” kavramı büyük merak konusu oldu.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025 , 17:46
Peki, KYK yedek ne anlama geliyor, yedek sırası nasıl işler ve ne zaman açıklanır?

📌 KYK Yedek Ne Demek?

KYK yedek, asil listede yer almayan öğrencilerin belli bir sıra dahilinde yurda yerleştirilme ihtimali olduğu anlamına gelir. Yani asil listede yer alan bir öğrenci kayıt yaptırmazsa, yurttan ayrılırsa ya da hakkını kullanmazsa bu boş kontenjan yedek listedeki öğrencilere sıra ile aktarılır.

Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırarak yurtta kalmaya başlayabilir. Eğer barınma ihtiyacını kullanmak istemezlerse, yurt müdürlüklerinden izin almaları gerekir.

📌 KYK Yedek Ne Zaman Açıklanır?

KYK yedek yerleştirme süreci birkaç aşamada gerçekleşir. Öğrenciler için yedek listeler haftada üç gün güncellenir:

  • Pazartesi

  • Çarşamba

  • Cuma

Bu günlerde KYK resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin yedek sıraları yenilenir ve boş kontenjan durumuna göre yeni yerleştirmeler yapılır. Böylece öğrenciler düzenli olarak sisteme girerek kendi sıralarının ilerleyip ilerlemediğini görebilir.

📌 KYK Yedek Sırası Gelir mi?

Yedek sırasının gelip gelmeyeceği, tamamen yurtta asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemlerini tamamlayıp tamamlamamasına bağlıdır. Özellikle eğitim yılının ilk aylarında bazı öğrencilerin kayıt yaptırmaması, şehir veya okul değiştirmesi gibi nedenlerle boş kontenjanlar oluşur. Bu durumda yedek listede yer alan öğrencilere hızlıca sıra gelir.

📌 Öğrenciler Ne Yapmalı?

  • KYK'nın resmi internet sitesini düzenli takip etmeli

  • Yedek yerleştirme günlerinde sıra numaralarını kontrol etmeli

  • Sırası geldiğinde ilk kayıt ücretini yatırarak işlemleri tamamlamalı

Bu süreci dikkatle takip eden öğrenciler, kısa sürede yurt imkanından yararlanmaya başlayabilir.

