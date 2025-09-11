KYK Yedek Listesi 2025: Yedek Sırası Ne Zaman Açıklanır, Hangi Gün Güncellenir?

Peki, KYK yedek ne anlama geliyor, yedek sırası nasıl işler ve ne zaman açıklanır?
KYK yedek, asil listede yer almayan öğrencilerin belli bir sıra dahilinde yurda yerleştirilme ihtimali olduğu anlamına gelir. Yani asil listede yer alan bir öğrenci kayıt yaptırmazsa, yurttan ayrılırsa ya da hakkını kullanmazsa bu boş kontenjan yedek listedeki öğrencilere sıra ile aktarılır.
Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırarak yurtta kalmaya başlayabilir. Eğer barınma ihtiyacını kullanmak istemezlerse, yurt müdürlüklerinden izin almaları gerekir.
KYK yedek yerleştirme süreci birkaç aşamada gerçekleşir. Öğrenciler için yedek listeler haftada üç gün güncellenir:
Pazartesi
Çarşamba
Cuma
Bu günlerde KYK resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin yedek sıraları yenilenir ve boş kontenjan durumuna göre yeni yerleştirmeler yapılır. Böylece öğrenciler düzenli olarak sisteme girerek kendi sıralarının ilerleyip ilerlemediğini görebilir.
Yedek sırasının gelip gelmeyeceği, tamamen yurtta asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemlerini tamamlayıp tamamlamamasına bağlıdır. Özellikle eğitim yılının ilk aylarında bazı öğrencilerin kayıt yaptırmaması, şehir veya okul değiştirmesi gibi nedenlerle boş kontenjanlar oluşur. Bu durumda yedek listede yer alan öğrencilere hızlıca sıra gelir.
KYK'nın resmi internet sitesini düzenli takip etmeli
Yedek yerleştirme günlerinde sıra numaralarını kontrol etmeli
Sırası geldiğinde ilk kayıt ücretini yatırarak işlemleri tamamlamalı
Bu süreci dikkatle takip eden öğrenciler, kısa sürede yurt imkanından yararlanmaya başlayabilir.