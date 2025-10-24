Bu hafta sonu ne sınavı var? 25-26 Ekim hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlıyor?

Üniversiteye, kamuya ya da mesleki yeterlilik alanlarına yönelik sınavlara hazırlanan adaylar, 25-26 Ekim tarihli sınav takvimini merakla araştırıyor. İşte bu hafta sonu yapılacak sınavların listesi, oturum saatleri ve detaylar…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR? ÖSYM takviminde yer alan güncel bilgilere göre, 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11) gerçekleştirilecek. 25 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak sınav, Farsça ve İngilizce dillerinde uygulanacak. Adaylar, e-YDS oturumuna belirlenen elektronik sınav merkezlerinde katılacak. 25 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2025/11 (Farsça/İngilizce) sınavı öncesinde, kimlik kartını kaybeden ya da geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar için önemli bir duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sınav günü mağduriyet yaşanmaması adına belirli İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerini açık tutacak.