Bu hafta sonu ne sınavı var? 25-26 Ekim hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlıyor?

25-26 Ekim 2025 tarihlerinde milyonlarca adayın gözü ÖSYM ve MEB sınav takviminde. Her hafta sonu farklı sınav oturumları ile yoğun bir maratonun yaşandığı bu dönemde, “Bu hafta sonu ne sınavı var?” sorusuna yanıt aranıyor. Peki hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? İşte güncel bilgiler…

Üniversiteye, kamuya ya da mesleki yeterlilik alanlarına yönelik sınavlara hazırlanan adaylar, 25-26 Ekim tarihli sınav takvimini merakla araştırıyor. İşte bu hafta sonu yapılacak sınavların listesi, oturum saatleri ve detaylar…

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

ÖSYM takviminde yer alan güncel bilgilere göre, 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11) gerçekleştirilecek. 25 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak sınav, Farsça ve İngilizce dillerinde uygulanacak. Adaylar, e-YDS oturumuna belirlenen elektronik sınav merkezlerinde katılacak.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2025/11 (Farsça/İngilizce) sınavı öncesinde, kimlik kartını kaybeden ya da geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar için önemli bir duyuru yapıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sınav günü mağduriyet yaşanmaması adına belirli İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerini açık tutacak.

Buna göre, sınavın uygulanacağı merkezlerdeki nüfus müdürlükleri 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 11.00 ile 13.30 arasında hizmet verecek. Bu süre içinde, kimlik kartı kaybolan veya kimlik belgesinde fotoğraf, T.C. kimlik numarası ya da soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Adayların, bu belgeyi alabilmek için Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında herhangi bir belge sınava girişte geçerli olmayacak. Adaylar, gerekli kontrollerin ardından düzenlenen bu belgeyle e-YDS sınavına katılabilecekler.


