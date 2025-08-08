SON DAKİKA
2025 LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA: MEB E-Okul’dan taban puanları ve nakil süreçleri…

LGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası, yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar ve taban puanları araştırılıyor. Sınavla öğrenci alan okulların doluluk oranı %95,57 olarak belirlendi. Adayların çoğunluğu, yaşadıkları illerdeki liseleri tercih etti ve bu tercihler sonucunda kendi illerinde yerleşme oranı %92,22 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, öğrencilerin öncelikli olarak yaşadıkları bölgedeki okullara yöneldiğini ve ikinci tercih dönemine olan ilgiyi artırdığını gösteriyor. İşte 2025 LGS boş kontenjan sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi :08 Ağustos 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :08 Ağustos 2025 , 11:07
Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sistemi üzerinden 2025 yılına ait LGS boş kontenjanlar ve taban puanları sorgulanabiliyor. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil dönemi için açıklanan kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabiliyor. MEB tarafından paylaşılan kılavuz ve listeler, öğrencilerin mevcut boş kontenjanları takip ederek uygun okullara yerleşmelerine olanak sağlıyor. İşte boş kontenjanlar ve taban puanları…

LGS 1. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan birinci nakil yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2025 MEB 1. Lise nakil sonuçları açıklandı mı? İşte 2. nakil başvuru tarihleri

LGS 2. NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, ikinci nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2025 yılı için e-Okul VBS sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Öğrenci ve veliler, il ve ilçe bazında arama yaparak boş kalan kontenjanlara ve okulların taban puan bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan liselerin detayları, MEB'in sorgulama platformunda yer alıyor.

HANGİ OKULLARDA BOŞ KONTENJANLAR BULUNUYOR?

Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve sosyal bilimler liseleri için boş kontenjanlar sınırlı sayıda. 1. nakil sonuçlarının ardından boş kontenjan listesi güncellenerek erişime açılacak.

2025 BOŞ KONTENJAN SORGULAMA EKRANI

LGS EK TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Bakanlık, yerleştirmeye esas olan nakil tercih dönemlerine ilişkin takvimi duyurdu:

Birinci nakil tercihleri 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak.

15-21 Ağustos tarihleri arasında ise boş kalan kontenjanlara, henüz yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak.

Yatılılık başvuruları okullar tarafından 1-4 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek, 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

