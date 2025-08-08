2025 LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA: MEB E-Okul’dan taban puanları ve nakil süreçleri…

Anadolu liseleri, fen liseleri, imam hatip liseleri ve sosyal bilimler liseleri için boş kontenjan lar sınırlı sayıda. 1. nakil sonuçlarının ardından boş kontenjan listesi güncellenerek erişime açılacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

LGS EK TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?

Bakanlık, yerleştirmeye esas olan nakil tercih dönemlerine ilişkin takvimi duyurdu:

Birinci nakil tercihleri 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak.

15-21 Ağustos tarihleri arasında ise boş kalan kontenjanlara, henüz yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak.

Yatılılık başvuruları okullar tarafından 1-4 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek, 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.