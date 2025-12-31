PODCAST CANLI YAYIN

Almanya'da filmleri aratmayan soygun: Otoparktan kasaya sızan hırsızlar 30 milyon euroluk vurgun yaptı

Almanya’nın Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse tasarruf bankasında filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Binaya bitişik otoparktan duvarı delerek kasaya sızan hırsızlar 3 bin 250 kasayı açarak yaklaşık 30 milyon euro değerinde nakit ve ziynet eşyasını çaldı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bulunan Sparkasse tasarruf bankası şubesinde filmleri andıran bir soygun yaşandı. Soyguncular, yaklaşık 30 milyon avro çaldı.

OTOPARKTAN KASAYA SIZDILAR
Gelsenkirchen polisinin verdiği bilgiye göre şüpheliler, binaya bitişik otoparktan banka kasasına ulaştı. Birden fazla kapıyı aşan faillerin, duvarda delik açarak kasa odasına girdiği belirlendi. Özel matkaplar kullanan hırsızların, Noel tatili dönemini fırsat bilerek harekete geçtiği değerlendiriliyor.

3 BİN 250 KASA: 30 MİLYON EURO!
İlk tespitlere göre hırsızlar toplam 3 bin 250 kasayı açtı. Banka yönetimi, 2 bin 500'ü aşkın müşterinin soygundan etkilendiğini açıkladı. Polis, çalınan para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 30 milyon euro olduğunu tahmin ediyor.

Sparkasse, her bir kasa bölmesinin 10 bin 300 euroya kadar sigortalı olduğunu duyurdu. Özel sigortası bulunmayan müşterilerin, kayıpları daha yüksek olsa bile yalnızca bu tutar üzerinden ödeme alabileceği belirtildi.

ŞÜPHELİLER LÜKS ARAÇLA KAÇTI
Güvenlik kamerası görüntülerine göre şüpheliler olay yerinden siyah bir lüks araçla kaçtı. Araçta kullanılan plakaların Hannover'den çalındığı tespit edilirken, araçtaki kişilerin maskeli olduğu bildirildi.

SOYGUN GÜNLERCE SÜRMÜŞ OLABİLİR
Olay, pazartesi sabahı erken saatlerde yangın alarmının devreye girmesiyle ortaya çıktı. İncelemelerde, yer altındaki kasa odasına açılan bir tünel bulundu. Polis, cumartesi günü de aynı alarmın çaldığını ancak yapılan kontrolde herhangi bir hasara rastlanmadığını açıkladı.

Bazı tanıklar, cumartesi gecesi ile pazar sabahı arasında otopark merdivenlerinde büyük çantalar taşıyan kişiler gördüklerini ifade etti. Bu beyanlar, soygunun birkaç gün boyunca sürmüş olabileceği ihtimalini de güçlendirdi.

MÜŞTERİLER BANKANIN ÖNÜNDE TOPLANDI
Soygunun duyulmasının ardından çok sayıda müşteri bilgi almak için şubenin önünde toplandı. Kayıplarının telafi edilip edilmeyeceği konusunda endişe yaşayan kalabalık zaman zaman gergin anlar yaşanırken şubenin geçici olarak kapalı kalacağı duyuruldu.

Öte yandan Polis sözcüsü, soygunu Hollywood yapımı Ocean's Eleven filmine benzeterek, faillerin "son derece profesyonel" hareket ettiğini söyledi.

