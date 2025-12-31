Almanya'da filmleri aratmayan soygun: Otoparktan kasaya sızan hırsızlar 30 milyon euroluk vurgun yaptı

Almanya'da filmleri aratmayan soygun bir soygun yaşandı

3 BİN 250 KASA: 30 MİLYON EURO!

İlk tespitlere göre hırsızlar toplam 3 bin 250 kasayı açtı. Banka yönetimi, 2 bin 500'ü aşkın müşterinin soygundan etkilendiğini açıkladı. Polis, çalınan para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 30 milyon euro olduğunu tahmin ediyor.

Sparkasse, her bir kasa bölmesinin 10 bin 300 euroya kadar sigortalı olduğunu duyurdu. Özel sigortası bulunmayan müşterilerin, kayıpları daha yüksek olsa bile yalnızca bu tutar üzerinden ödeme alabileceği belirtildi.