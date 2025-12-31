Tedesco'dan Nkunku mesajı!

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Sadettin Saran ile yaptığı toplantıda eski oyuncusuna kefil olan Tedesco, "Takımımızda çalım atan, dikine top süren oyuncu eksikliği var. Hücumun sağ ve sol kanadının yanı sıra santrforda da oynayabiliyor. Büyük bir yatırım yapacaksak Nkunku en doğru isim." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Christopher Nkunku sesleri artık yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

İtalyan basınına da yansıyan haberlere göre, sarı-lacivertliler, Milan'ın kapısını 37 milyon euro'luk bir teklifle çaldı.

Bu paranın bir bölümü kiralama bedeli olarak ödenecek. Kalan kısmı zorunlu satın alma opsiyonu şekilde sözleşmeye eklenecek.



Yönetimin 28 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açmasının en büyük etkeni teknik direktör Domenico Tedesco oldu.

İtalyan hocanın kariyeri boyunca yönettiği takımlarda en çok skor katkısı aldığı oyuncu 27 gol ve 14 asistle Nkunku oldu. Ayrıca Leipzig döneminde de 38 maç ile en çok oynattığı isim.



Başkan Sadettin Saran ile yaptığı toplantıda eski oyuncusuna kefil olan Tedesco, "Takımımızda çalım atan, dikine top süren oyuncu eksikliği var. Hücumun sağ ve sol kanadının yanı sıra santrforda da oynayabiliyor. Büyük bir yatırım yapacaksak Nkunku en doğru isim." dediği öğrenildi.

