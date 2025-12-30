Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"

Hacı Resul Düzgün (Ekran görüntüsü) OLAYDAN 4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI Kazanın ardından harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda Tütüncü'nün ikamet adresini tespit ederek buraya gitti. Ancak adresinde bulunamayan Tütüncü'nün, olayın ardından izini kaybettirdiği belirlendi. Kazanın ardından kendisinden haber alınamayan Tütüncü, dört gün boyunca yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Tütüncü, 25 Kasım günü Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek ifade verdi. Polisteki ifadesinde, kazadan önce trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartıştığını beyan eden Tütüncü, çarpıp kaçtığı Hacı Resul Düzgün'ün de bu motosikletli sürücülerden biri olduğunu düşündüğü için olay yerinden kaçtığını itiraf etti.

Berk Tütüncü; Polisteki ifadesinde, kendisine kimsenin ulaşmadığını, herhangi bir kötü durumdan haberdar olmadığı için olay yerinden inmediğini, bu nedenle hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadan ve tutanak tutulmadan ayrıldığını söyledi (ahaber.com.tr) SAVUNMASI PES DEDİRTTİ: KİMSE BANA ULAŞMADIĞI CİDDİ BİR KAZA OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM Berk Tütüncü polise polise verdiği beyanda şunları kaydetti, "21.11.2024 günü, tahminen saat 00.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Beylerbeyi–Çamlıca Caddesi üzerinde, Ferah Mahallesi istikameti yönünde bahsi geçen araçla seyir halindeyken, karşı şeritten gelen bir motosiklet benim şeridime girerek aracımın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Birkaç gün önce bir motosikletliyle yaşadığım tartışma nedeniyle duyduğum endişe sebebiyle, bu motosikletli şahsın tartıştığım kişilerden biri olabileceğini düşündüm. Ancak kaza sırasında motosiklet sürücüsünün ciddi bir sorunu olmadığını varsaydığım için, olay yerinden herhangi bir adli işlem yapılmaksızın ve tutanak tutulmadan ayrıldım. Daha sonra bahsi geçen aracı ikametim olan Mehmet Akif Mahallesi Bayırlı Sokak üzerinde bırakarak oradan ayrıldım. İkametime gittiğim sırada kız kardeşimin beni araması üzerine, olayın şokunda olmam nedeniyle kaza yerini ve saatini kendisine bildirerek, her ihtimale karşı 112 ekiplerine haber vermesini istedim. Olay sırasında araçta yalnızdım. Olaydan sonra, motosiklet sürücüsüyle ortak arkadaşlarımız olması sebebiyle şahsın durumu ve olayın seyri hakkında bilgi sahibi oldum. Bunun üzerine bugün, yani 25.11.2024 tarihinde, konuyla ilgili beyan vermek amacıyla merkezinize geldim. Bu kazanın oluşumunda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Kazada herhangi bir yaralanmam olmadığından dolayı doktor raporu almadım." Tütüncü ayrıca kaza esnasında alkollü olmadığını savunarak, "Daha önce hiç alkol kullanmadım." ifadelerini kullandı.

CHP Üsküdar üyesi Abülkadir Birinci (takvim.com.tr) 10 YILLIK ARKADAŞI YERDEN YERE VURDU: PARTİLİLERİN EVİNDE SARHOŞ OLDUĞU İÇİN SAKLANDI Kazanın ardından ortaya atılan yeni iddialar, dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte oldu. CHP'den "Artık hırsızların içinde durmak istemiyorum" sözleriyle istifa ederek parti kimliğini yakan eski CHP Üsküdar üyesi Abdülkadir Birinci, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün 10 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Birinci, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Berk Tütüncü benim 10 yıllık arkadaşımdı, zaman zaman ortak işler de yaptık. Bir gün kaza yaptığını duyunca karakola gittim ve ne olduğunu sordum. Kendisi bana her şeyi anlattı. Kurumdan aldığı araçla sarhoş bir şekilde evine dönerken, tek şeritli yolda hızlı ilerlediği sırada karşıdan gelen bir motosiklet sürücüsüne çarpmış. Sarhoş olduğu için olay yerinden kaçmak istemiş. Eve giderse yakalanacağını bildiği için parti içinden bir meclis üyesinin evinde saklanmış. Olaylar yatıştıktan sonra ortaya çıkıp polise giderek ifade verdi. Bize ise çarptığı kişinin ufak bir yara aldığını söyledi. Biz de bu nedenle yanında durduk."

Berk Tütüncü’nün çarpmasının ardından olay yerinde bırakılan Hacı Resul Düzgün’ün ayağının son hali (ahaber.com.tr) "BİZE UFAK KAZA DEDİ MEĞER ÇOCUĞUN HAYATINI KARARTMIŞ" Ancak daha sonra gerçeklerin ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Birinci, "Zamanla 10 yıllık arkadaşımın anlattıklarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Resul Düzgün'ün bizim mahallede yaşadığını öğrendim. Bana ulaştı, adresini paylaştı ve yanına gittim. Arabamdan inerken Resul'ün ayağını gördüm ve tüm gerçeği o an anladım. Bize 'ufak bir kaza' denilen olayda, 21 yaşındaki bir gencin hayatı karartılmıştı" dedi. Birinci, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Berk benim 10 yıllık arkadaşımdı, kulüp yönetiminde yardımcım olmuştu. Bu kadar geçmişimize rağmen kendisini tanıyamamışım. Bir gencin hayatını karartan bu kişi, kazanın yaşandığı dönemde Ataşehir Belediyesi'nde bankamatik memuruydu. Altında belediyenin kiralık araç filosuna ait bir araç vardı ve sarhoştu. Ben adaletin tecelli etmesini istiyorum. Daha 21 yaşında, hayatının başında olan bir gencin canına kast eden birinin yeniden yargılanması gerekiyor." Birinci ayrıca, Berk Tütüncü'nün Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu ile yakın ilişkileri olduğunu ve söz konusu aracın tahsisinin de Deniz Kutlu tarafından yapıldığını iddia etti.