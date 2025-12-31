Şeyma Subaşı ayağının tozuyla gözaltına alındı!
İstanbul merkezli dev uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve adresinde bulunamayan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü gözaltına alındı. Savcılık talebi doğrultusunda Subaşı’nın, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’nda test vermesi bekleniyor.
BU GECEYİ JANDARMADA GEÇİRECEK
Savcılık talebi doğrultusunda geceyi jandarmada geçiren Subaşı'nın, sabah diğer ünlülerde olduğu gibi Adli Tıp Kurumu'nda test vermesi bekleniyor.
ÜNLÜ İSİMLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu genişledi. Yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
YAKALAMA KARARI ÇIKMIŞTI
Şeyma Subaşı, adresinde bulunamayarak yurtdışında olduğu tespit edildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI
UYUŞTURUCU TESTİ İÇİN HASTANEDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Subaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.