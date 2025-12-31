Savcılık talebi doğrultusunda geceyi jandarmada geçiren Subaşı'nın, sabah diğer ünlülerde olduğu gibi Adli Tıp Kurumu'nda test vermesi bekleniyor.

Şeyma Subaşı , adresinde bulunamayarak yurtdışında olduğu tespit edildi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu genişledi. Yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Subaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.