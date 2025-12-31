42 il sarı alarm listesinde! İstanbul’a dondurucu sürpriz: Kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. Dün gece İstanbul'da da etkili olan kar yağışı birçok kentte kış şartlarını yeniden gündeme getirdi. Yağışların yurt genelinde kar, karla karışık yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesi beklenirken sıcaklıklarda hissedilir düşüş, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
HANGİ İLLER SARI KODLU LİSTEDE?
|No
|İl Adı
|1
|Adana
|2
|Adıyaman
|3
|Ağrı
|4
|Antalya
|5
|Bingöl
|6
|Bitlis
|7
|Diyarbakır
|8
|Elazığ
|9
|Erzincan
|10
|Erzurum
|11
|Gaziantep
|12
|Giresun
|13
|Hakkari
|14
|Hatay
|15
|Mersin
|16
|Kars
|17
|Kastamonu
|18
|Kayseri
|19
|Konya
|20
|Malatya
|21
|Kahramanmaraş
|22
|Mardin
|23
|Muş
|24
|Niğde
|25
|Rize
|26
|Siirt
|27
|Sivas
|28
|Tokat
|29
|Trabzon
|30
|Tunceli
|31
|Şanlıurfa
|32
|Van
|33
|Yozgat
|34
|Zonguldak
|35
|Karaman
|36
|Batman
|37
|Şırnak
|38
|Bartın
|39
|Ardahan
|40
|Kilis
|41
|Osmaniye
|42
|Düzce