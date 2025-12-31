42 il sarı alarm listesinde! İstanbul’a dondurucu sürpriz: Kar yağışı ne kadar sürecek?

YILIN SON GÜNÜ (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C , 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C , 5°C

Parçalı ve çok bulutlu