42 il sarı alarm listesinde! İstanbul’a dondurucu sürpriz: Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırıyor. Dün gece İstanbul'da da etkili olan kar yağışı birçok kentte kış şartlarını yeniden gündeme getirdi. Yağışların yurt genelinde kar, karla karışık yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesi beklenirken sıcaklıklarda hissedilir düşüş, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Giriş Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kış şartları yurt genelinde etkisini artırıyor. Dün gece İstanbul'da etkili olan kar yağışı soğuk havanın geri döndüğünü gösterirken birçok bölgede yağmur, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşeceği bu süreçte kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı uyarılar peş peşe geldi.

Türkiye Genelinde Yağışlı ve Soğuk Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu başta olmak üzere Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağışlar etkisini gösterecek.

Yağış Türleri Bölgelere Göre Değişiyor

Yağışların iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Güney Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Yapılan Bölgeler

Meteoroloji, bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu genelinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu, Tokat ve Konya'nın güney kesimleri de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Hava Sıcaklıkları Sert Düşecek

Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 4 ila 10 derece arasında azalacağı tahmin edilirken soğuk hava dalgasının buzlanma ve don riskini artıracağı belirtiliyor.

Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtına Bekleniyor

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde ise güney ve doğu yönlerden esmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın zaman zaman 40-70 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Buzlanma ve Don Olaylarına Dikkat

Soğuk havayla birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bildirildi. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sürücülerin dikkatli olması istendi.

Çığ Tehlikesi Bulunan Bölgeler Hangileri?

Yetkililer Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğunu vurguladı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacakların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji'den Vatandaşlara Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

HANGİ İLLER SARI KODLU LİSTEDE?

No İl Adı
1 Adana
2 Adıyaman
3 Ağrı
4 Antalya
5 Bingöl
6 Bitlis
7 Diyarbakır
8 Elazığ
9 Erzincan
10 Erzurum
11 Gaziantep
12 Giresun
13 Hakkari
14 Hatay
15 Mersin
16 Kars
17 Kastamonu
18 Kayseri
19 Konya
20 Malatya
21 Kahramanmaraş
22 Mardin
23 Muş
24 Niğde
25 Rize
26 Siirt
27 Sivas
28 Tokat
29 Trabzon
30 Tunceli
31 Şanlıurfa
32 Van
33 Yozgat
34 Zonguldak
35 Karaman
36 Batman
37 Şırnak
38 Bartın
39 Ardahan
40 Kilis
41 Osmaniye
42 Düzce
YILIN SON GÜNÜ (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MARDİN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

(Yurtta hava durumu - 31 Aralık 2025)

(Yurtta hava durumu - 1 Ocak 2026)

(Yurtta 5 günlük hava raporu- MGM)

Kaynak: Takvim arşiv foto, AA, MGM

