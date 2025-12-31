Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!

Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı çıkışın en önemli faktörleri arasında yer alan üç futbolcu Arseniy Batagov, Christ Ouali ve Felipe Augusto'ya üç farklı ligden toplamda 5 farklı teklif geldi.



DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI



Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "4 futbolcumuza çok ciddi teklifler var" dediği, Fatih Tekke'nin ise "Bu oyuncularımızın toplam değeri 60 milyon euro'yu buluyor" ifadeleriyle oyuncularından övgüyle bahsettiği tekliflerin detayları ortaya çıktı.



Bordo-mavili takımın üç oyuncusu için toplamda 65 milyon euro'yu bulan yüksek bonservis teklifleri ise şu şekilde:





ARSENIY BATAGOV



Bordo-mavili takımın 2 sezon önce Zorya Luhansk'tan 1.83 milyon dolar bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Arseniy Batagov için hem Benfica hem de henüz ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünden birisi 20 milyon, diğeri ise 22 milyon euro olan iki farklı teklif geldi. Bu sezon harika bir performans ortaya koyan 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için gelen bu teklif yönetim tarafından henüz kabul görmese de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın yeni bir fiyat artırımı ile kapıyı çalması bekleniyor. Yönetim ise fiyatın artması durumunda yeniden değerlendirme yapacak.