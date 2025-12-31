Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Yalova’da meydana gelen ve 3 emniyet mensubunun şehit olduğu saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler tek tek yakalanıyor. İstanbul genelinde gece yarısı 29 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sabah saatlerinde 25 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını bildirdi.
29 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonuyla ilgili sosyal medyada örgüt propagandası yapan 28 kişiyle terör örgütünde aktif faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DEAŞ terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatla operasyon yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütüyle bağlantılı olarak, Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda 3 emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 28 şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31 Aralık itibarıyla 29 ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, fişekler ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tüm terör örgütleriyle mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."
25 İLDE OPERASYON: 125 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bu sabah terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde il jandarma komutanlıkları ile il emniyet müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
İNANCIMIZI İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞANLAR DEVLETİMİZİN KUDRETİNİ GÖRECEK
Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi 125 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar, karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.