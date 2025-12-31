Türkiye enerjide vites yükseltti! "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sahaya iniyor

Foto: Başkan Recep Tayyip Erdoğan X hesabı ekran görüntüsü Başkan Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dâhil etmiş bulunuyoruz. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki gemimizden ilki Somali açıklarında, diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle bu alanda dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip ülkesi olduk. Her iki güzel haberimizin de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çağrı Bey ve Yıldırım ile yeni dönem!

BAKAN BAYRAKTAR: HEDEFİMİZ ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE Bakan Bayraktar da sosyal medya hesabı üzerinden haberi şu sözlerle duyurdu:

Foto: Alparslan Bayraktar X hesabı ekran görüntüsü



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile gücümüze güç katacak 7. nesil iki yeni sondaj gemimize 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım' isimlerini verdik. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak. Hedefimiz enerjide tam bağımsız Türkiye!" Somali açıklarında görev yapacak Çağrı Bey Sondaj Gemisi için hazırlıklar Türkiye'de devam ediyor. Geminin Taşucu Limanı'nda sürdürülen operasyonel hazırlık süreci 2026 yılının ocak ayı sonunda tamamlanacak ardından Somali'deki ilk derin deniz sondaj faaliyeti için bölgeye doğru yola çıkacak. SOMALİ HATTI: SİSMİKTEN SONDAJA GEÇİŞ



Somali'de sondaj sürecine zemin hazırlayan çalışmalar daha önce bölgede yürütülen sismik faaliyetlerle şekillendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl ekim ayında Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Mogadişu'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından karşılanmıştı. Oruç Reis'in görevi süresince Somali açıklarında belirlenen üç ayrı deniz bloğunda, toplam 4 bin 465 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veriler, Ankara'da teknik incelemeye alınarak sondaj kararlarının altyapısını oluşturdu.

Foto: ʺÇağrı Beyʺ derin deniz sondaj gemisi



YILDIRIM, KARADENİZ'E GÜÇ KATACAK



Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki bir diğer yeni gemi olan Yıldırım ise Karadeniz hattında görev yapacak. Halihazırda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalarını sürdüren Türkiye, Yıldırım'ın da filoya dahil edilmesiyle Karadeniz'deki operasyon kapasitesini artırmayı hedefliyor. Yıldırım Sondaj Gemisi'nin ocak ayında Filyos Limanı'na hareket etmesi, burada kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması öngörülüyor.