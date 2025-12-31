PODCAST CANLI YAYIN

Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yılın en çok merak edilen anlarından biri için geri sayım başladı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık gecesi milyonları ekran başında buluşturacak. Bu yıl 800 milyon TL'lik dev büyük ikramiye yeni yıla bambaşka bir başlangıç yapmak isteyen talihliyi bekliyor. Çekiliş günü yaklaşırken bilet satışları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar "Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda ve saat kaçta yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev çekilişe ilişkin tüm detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Yeni yıla sayılı saatler kala Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan zirveye çıktı. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş öncesinde bilet satışları sürerken milyonlarca kişi çekilişin yapılacağı tarih ve saati merak ediyor. Gözler şimdi yılın son gecesinde gerçekleşecek büyük çekilişe çevrilmiş durumda.

Takvim Logo

Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar?

Bu yılki yılbaşı çekilişi için satışa sunulan biletlerin fiyatları netleşti.

Çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL, tam bilet ise 800 TL'den alıcı buluyor.

Takvim Logo

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı (bugün) düzenlenecek.

Takvim Logo

Çekiliş programı saat 18.30'da küçük ikramiyelerle başlayacak.

Takvim Logo

Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise gece 23.15'te gerçekleştirilecek.

Takvim Logo

Milli Piyango 2026 sonuçları nasıl öğrenilecek?

Yılbaşı Özel Çekilişi'ne ait sonuçlar çekiliş anından itibaren Milli Piyango resmi sitesi üzerinden takip edilebilecek.

🔴BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Takvim Logo

Kazanan bilet numaraları çekiliş ilerledikçe anlık olarak yayımlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Takvim Logo

BÜYÜK İKRAMİYE 800 MİLYON TL

Milli Piyango'nun bu yıl gerçekleşecek olan Yılbaşı Özel Çekilişi için açıklanan büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL.

Takvim Logo

Bu rekor ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu açıklandı.

Takvim Logo

Toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak duyuruldu.

Takvim Logo

İşte Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu:

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

₺800.000.000

₺800.000.000

2

₺80.000.000

₺160.000.000

10

₺8.000.000

₺80.000.000

20

₺2.000.000

₺40.000.000

30

₺1.200.000

₺36.000.000

80

₺120.000

₺9.600.000

100

₺60.000

₺6.000.000

170

₺30.000

₺5.100.000

800

₺12.000

₺9.600.000

6.000

₺8.000

₺48.000.000

40.000

₺5.000

₺200.000.000

200.000

₺2.400

₺480.000.000

70.0.000

₺1.600

₺1.120.000.000

2.000.000

₺800

₺1.600.000.000

63 Tes. İkr.

₺800.000

₺50.400.000

Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276

Toplam İkramiye Tutarı: ₺4.644.700.000
Takvim Logo

Kaynak: Takvim arşiv foto, Milli Piyango

42 il sarı alarm listesinde! İstanbul’a dondurucu sürpriz: Kar yağışı ne kadar sürecek?
42 il sarı alarm listesinde! İstanbul'a dondurucu sürpriz: Kar yağışı ne kadar sürecek?