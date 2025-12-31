Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yılın en çok merak edilen anlarından biri için geri sayım başladı. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık gecesi milyonları ekran başında buluşturacak. Bu yıl 800 milyon TL'lik dev büyük ikramiye yeni yıla bambaşka bir başlangıç yapmak isteyen talihliyi bekliyor. Çekiliş günü yaklaşırken bilet satışları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar "Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda ve saat kaçta yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev çekilişe ilişkin tüm detaylar.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: