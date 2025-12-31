Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni yıla sayılı saatler kala Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan zirveye çıktı. 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş öncesinde bilet satışları sürerken milyonlarca kişi çekilişin yapılacağı tarih ve saati merak ediyor. Gözler şimdi yılın son gecesinde gerçekleşecek büyük çekilişe çevrilmiş durumda.