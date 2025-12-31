Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı!

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Motorlu Taşıtlar Vergisi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 18,95 oranında artırıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


KARAR RESMİ GAZETE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete (Ekran görüntüsü)Resmi Gazete (Ekran görüntüsü)


DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49 ÇIKMIŞTI

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.

Trafik (AA)Trafik (AA)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.

MTV YÜZDE 18,95 ORANINDA ARTIRILACAK

Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

Trafik (AA)Trafik (AA)

"HAD VE TUTARLAR VATANDAŞ LEHİNE ARTIRILDI"

Bakan Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek (AA)Bakan Şimşek (AA)

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

