Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı!

Resmi Gazete 'de yayımlanan karar ile Motorlu Taşıtlar Vergisi , 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 18,95 oranında artırıldı.

Resmi Gazete (Ekran görüntüsü)



DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49 ÇIKMIŞTI



Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.