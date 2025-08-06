LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı için tercih sürecinde heyecan devam ediyor. 4-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 1. nakil başvuru süreci bugün sona eriyor. Tercih sonuçlarında istediği liseye yerleşemeyen binlerce öğrenci ve velisi, bu süreçte boş kontenjanları değerlendirerek yeni şanslarını denedi. Peki LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:02