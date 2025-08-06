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LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı için tercih sürecinde heyecan devam ediyor. 4-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 1. nakil başvuru süreci bugün sona eriyor. Tercih sonuçlarında istediği liseye yerleşemeyen binlerce öğrenci ve velisi, bu süreçte boş kontenjanları değerlendirerek yeni şanslarını denedi. Peki LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:02
LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sürecinin ardından gözler nakil dönemine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, 1. nakil dönemi tercihleri tamamlanıyor. Sırada ise yerleştirme sonuçlarının açıklanması var. Öğrenciler ve veliler heyecanla 1. nakil sonuçlarını beklerken, süreçle ilgili detaylar da netleşti.

LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

1. Nakil Tercihleri 6 Ağustos'ta Sona Eriyor

MEB'in yayımladığı LGS yerleştirme takvimine göre, yerleştirmeye esas 1. nakil dönemi tercihleri 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

Bu süre zarfında merkezi sınav puanına göre yerleştirilemeyen öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden yeniden tercih yapabiliyor. Tercihler, boş kalan kontenjanlar ve okulların güncel taban puanlarına göre şekilleniyor.

LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

1. Nakil Sonuçları 8 Ağustos'ta Açıklanacak

İlk nakil döneminde tercih yapan adaylar, 8 Ağustos 2025 Cuma günü sonuçlarına erişebilecek. Yerleştirme sonuçları yine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

Bu sonuçlarla birlikte, öğrencilerin tercih ettikleri liselere yerleşip yerleşemedikleri netleşmiş olacak.