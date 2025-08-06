LGS 1. nakil sonuçları 2025: MEB Lise nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi yerleştirme sürecinin ardından gözler nakil dönemine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre, 1. nakil dönemi tercihleri tamamlanıyor. Sırada ise yerleştirme sonuçlarının açıklanması var. Öğrenciler ve veliler heyecanla 1. nakil sonuçlarını beklerken, süreçle ilgili detaylar da netleşti.