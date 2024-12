Ya yaşam Şam savaşı Şam! Suriye’de kritik gelişmeler: HTŞ’den Hama hamlesi

Suriye'de Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, önce ülkenin en büyük kenti Halep'i aldı. Ardından Şam yolunu ele geçirmek için saldırılarını artırdı. Çaresiz kalan Esad'ın askerleri, 5. büyük kent olan Hama'ya kaçtı. HTŞ, önce bu kentin kırsal alanında üstünlük sağladı. Dün de şehir merkezine ulaştı. Bu arada rejim ordusu, İdlib Neyrab'a birçok cepheden saldırı başlattı. Muhalifler, topçu ve hava desteği ile rejim ordusunu kaçırttı. Bu operasyonda rejime bağlı Kaplan Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Süheyl Hasan'ın SİHA atışı sonucu ağır şekilde yaralandığı vurgulandı. Hama'daki saldırılarda ise Rejim ordusundan 50 komutanın öldüğü açıklandı. Bunlardan birinin 'Esad Akademisi Kahramanı' diye bilinen Tümgenerali Vail Muhammed Said olduğu anlaşıldı. Bu arada SMO'ya bağlı gruplar da Münbiç için son hazırlıklarını yaptı. PKK/YPG'nin yuvası olan şehre, her an bir operasyon yapılabileceği hatırlatıldı. İran destekli rejim güçleri, Deylizor'da ise YPG'ye karşı direnmeye başladı. ABD'nin ise SDG'ye sadece hava desteği verdiği ortaya çıktı.



HTŞ ile savaşan rejim güçleri, önce Halep'ten Hama'ya kaçtı. Şimdi de Humus'a sığındı. Muhalif grup, Şam yolunu tıkadı.



MGK: HER TÜRLÜ TEHDİT YOK EDİLECEK MİLLİ

Güvenlik Kurulu toplantısı, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Yayınlanan bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına tüm katkıyı sağlamaya hazır olunduğu ifade edildi. Terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulandı.

NOTLAR:

BM'ye göre 115 bin Suriyeli yerinden oldu.

Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askerinin öldüğü bildirildi

Dünya medyası: HTŞ,Halep'e girdikten sonra tek bir sivile dahil zarar vermedi

Yağmalama olmadı, Halep'ten isteyenlerin özgürce ayrılmasına olanak sağlandı

HTŞ, "Halep yönetimini sivil geçiş hükümetine bırakmaya hazırız" mesajı yayınladı

Washıngton'un Beşar Esad'ı İran'la olan ilişkisinden uzaklaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Hama'da, rejimin Rusya'ya bağlı 25. tümeni vuruldu. Yapılan saldırılar sonucu aralarında general ve albayların da olduğu 50 üst düzey komutan öldürüldü.