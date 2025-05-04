Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı olarak hafızalara kazınan Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan Naşit Özcan (68) geçtiğimiz Şubat ayında beyin kanaması geçirdi.
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı olarak hafızalara kazınan Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan Naşit Özcan (68) geçtiğimiz Şubat ayında beyin kanaması geçirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Geçirdiği rahatsızlığın ardından entübe edilen 68 yaşındaki Necip Naşit Özcan'dan acı haber geldi. Adile Naşit'in yeğeni Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EN SON YARGI DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI
Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde 'Başsavcı Ertuğrul' karakterine hayat vermişti.