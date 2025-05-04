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Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti!

Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit'in yeğeni olan sevilen oyuncu Necip Naşit Özcan, geçtiğimiz Şubat ayında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatı, sanat camiasında derin üzüntüye yol açtı.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 18:08 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 18:17
Adile Naşit’in yeğeni Necip Naşit Özcan hayatını kaybetti!

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Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı olarak hafızalara kazınan Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan Naşit Özcan (68) geçtiğimiz Şubat ayında beyin kanaması geçirdi.

Necip Naşit Özcan. (Instagram)Necip Naşit Özcan. (Instagram)

HAYATINI KAYBETTİ

Geçirdiği rahatsızlığın ardından entübe edilen 68 yaşındaki Necip Naşit Özcan'dan acı haber geldi. Adile Naşit'in yeğeni Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Necip Naşit Özcan. (Instagram)Necip Naşit Özcan. (Instagram)

EN SON YARGI DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde 'Başsavcı Ertuğrul' karakterine hayat vermişti.

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