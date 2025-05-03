Ev halini yayınlayan Çağla Şıkel’i gören bir daha baktı: “Kim der 46 yaşında”

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1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi.

Kaynak: Sosyal medya Özellikle Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle bir dönem gündemden düşmeyen Şıkel, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.