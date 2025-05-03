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Ev halini yayınlayan Çağla Şıkel’i gören bir daha baktı: “Kim der 46 yaşında”

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan ünlü model Çağla Şıkel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Şıkel, sabah kalkar kalkmaz verdiği bir pozu yayınladı. Şıkel’in ev hali kısa sürede gündem olurken “Kim der 46 yaşında” yorumu yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:55
Ev halini yayınlayan Çağla Şıkel’i gören bir daha baktı: Kim der 46 yaşında

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1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özellikle Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle bir dönem gündemden düşmeyen Şıkel, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Şıkel, sabah kalkar kalkmaz verdiği bir pozu yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2 çocuk annesi Şıkel'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü modelin ev hali kısa sürede gündem olurken "Kim der 46 yaşında" yorumu yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan o paylaşımı...

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