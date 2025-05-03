Ev halini yayınlayan Çağla Şıkel’i gören bir daha baktı: “Kim der 46 yaşında”

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi.
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi.
Özellikle Emre Altuğ ile yaptığı evlilikle bir dönem gündemden düşmeyen Şıkel, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Şıkel, sabah kalkar kalkmaz verdiği bir pozu yayınladı.
2 çocuk annesi Şıkel'in fit hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü modelin ev hali kısa sürede gündem olurken "Kim der 46 yaşında" yorumu yapıldı.
İşte Çağla Şıkel'in çok konuşulan o paylaşımı...