"Uçan adam" olarak televizyon tarihine geçmişti! Sabri Yıldız hayatını kaybetti

2009 yılında katıldığı televizyon programında "Havada durdum şahitlerim var" sözleriyle damga vuran ve ilginç hareketleri ile akıllara kazınan 'Uçan Adam' Sabri Yıldız hayatını kaybetti.

Testo Taylan'ın paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

ACI HABERİ TESTO TAYLAN DUYURDU

Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Yıldız'ın ölüm haberini ise Testo Taylan duyurdu. Taylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş. Şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadelerine yer verdi.