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Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Katıldığı bir programda, günlük yaşamını etkileyen bir alışkanlığından bahseden Aktaş, takipçilerini hem şaşırttı hem de düşündürdü. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın kimsenin bilmediği o takıntısı!

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 22:43 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 22:43
Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı

Kalp Yarası ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, imaj değişiklikleriyle de sıkça gündeme gelmişti. Nilsu Berfin Aktaş, rapçi Çakal'la birlikte başrolü üstlendiği Aşk Sadece Bir An filmiyle sinema kariyerine adım attı. Ünlü oyuncu Aktaş, konuk olduğu televizyon programında uzun süredir günlük yaşamını etkileyen bir takıntısını ilk kez dile getirdi.

Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı

Nilsu Berfin Aktaş'tan özel hayatıyla ilgili itiraf geldi

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Katıldığı bir programda içtenlikle konuşan Aktaş, uzun süredir hayatını etkileyen bir durumla ilk kez yüzleştiğini anlattı. El yıkama takıntısıyla mücadele ettiğini açıklayan oyuncu, bu alışkanlığın özellikle yoğun set ortamlarında kendisini fazlasıyla zorladığını belirtti.

Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı

Rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Benim Hayatım ve Yaz Şarkısı gibi dizilerde oynayan Aktaş, son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alıyor.

Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı

Oyuncu, her fırsatta ellerini yıkama ihtiyacı duyduğunu ve bu durumun artık günlük yaşamını da etkilediğini ifade etti.

Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı

Setteki eldivenler hayatımı kurtardı

Takıntısının en çok set ortamlarında zorluk çıkardığını dile getiren Nilsu Berfin Aktaş, Şakir Paşa Ailesi dizisinde giydiği kostümlere eşlik eden eldivenlerin kendisi için büyük bir rahatlama sağladığını belirtti. "Kostümle gelen eldivenler adeta kurtarıcım oldu" diyen genç oyuncu, bu sayede hem daha huzurlu hissettiğini hem de rolüne daha iyi odaklanabildiğini ifade etti.

(Kaynak: Sosyal medya)

Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı
Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı