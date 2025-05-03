Her fırsatta bunu yapıyor! Nilsu Berfin Aktaş’ın kimsenin bilmediği takıntısı ortaya çıktı

Kalp Yarası ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, imaj değişiklikleriyle de sıkça gündeme gelmişti. Nilsu Berfin Aktaş, rapçi Çakal'la birlikte başrolü üstlendiği Aşk Sadece Bir An filmiyle sinema kariyerine adım attı. Ünlü oyuncu Aktaş, konuk olduğu televizyon programında uzun süredir günlük yaşamını etkileyen bir takıntısını ilk kez dile getirdi.

Nilsu Berfin Aktaş'tan özel hayatıyla ilgili itiraf geldi Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Katıldığı bir programda içtenlikle konuşan Aktaş, uzun süredir hayatını etkileyen bir durumla ilk kez yüzleştiğini anlattı. El yıkama takıntısıyla mücadele ettiğini açıklayan oyuncu, bu alışkanlığın özellikle yoğun set ortamlarında kendisini fazlasıyla zorladığını belirtti.

Rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Benim Hayatım ve Yaz Şarkısı gibi dizilerde oynayan Aktaş, son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alıyor.

Oyuncu, her fırsatta ellerini yıkama ihtiyacı duyduğunu ve bu durumun artık günlük yaşamını da etkilediğini ifade etti.