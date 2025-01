New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar’ın yeni görüntüleri! FBI yayımladı: İşte saldırıdan önceki o anlar

ABD'de 47. Başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmeye hazırlanırken New Orleans, Las Vegas ve New York'taki peş peşe saldırılar gündeme bomba gibi düştü. New Orleans ve Las Vegas saldırganlarının ABD ordusunda görev yaptıkları ve hatta aynı dönem, aynı üste çalıştıkları ortaya çıkarken aralarındaki bağlantı da araştırılmaya başlandı.

New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar ve Las Vegas saldırganı Matt Livelsberger, Takvim

NEW ORLEANS SALDIRGANI ABD ASKERİ ÇIKTI

New Orleans'ta yılbaşı gecesi kamyoneti ile kalabalığın arasına dalan ve daha sonra araçtan inerek tüfeği ile ateş açan Shamsud Din Jabbar'ın ABD ordusunda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kameraları, Jabbar'ın saldırıdan önce New Orleans'ta yürüdüğünü kaydetti, Reuters

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Önce DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve ardından ABD ordusundan emekli olduğu öğrenilen Jabbar'ın saldırıdan hemen önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE NE OLDU?

FBI hala soruşturmasını sürdürüyor ve perşembe günü, toplu katliamdan sadece bir saat önce çekilen Jabbar'ın yeni görüntülerini yayımladı ve bunun halktan yeni ipuçları elde etmesini umduğunu söyledi.

FBI hala soruşturmasını sürdürüyor, AA

Jabbar, yılbaşı gecesi kiralık kamyoneti ile Bourbon Caddesi'ndeki eğlence kalabalığının arasına daldı. Saldırıda 14 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İŞTE GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

FBI, Jabbar'ın saat 02:03 civarında Governor Nicholls Caddesi yakınlarındaki Dauphin Caddesi'nde yürürken açık kahverengi uzun bir palto, koyu renk düğmeli bir gömlek, mavi kot pantolon ve kahverengi elbise ayakkabısı giydiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

FBI ayrıca, Jabbar'ın Bourbon ve Orleans Caddesi'nin kesiştiği noktanın yakınına yerleştirdiği, içinde IED bulunan mavi-beyaz bir soğutucunun görüntüsünü de yayımladı.

POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ABD polisi ise Bourbon Caddesi'ndeki çatışmada 14 kişiyi öldüren Jabbar'ın polis tarafından öldürüldüğü anları yayımladı.