SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar’ın yeni görüntüleri! FBI yayımladı: İşte saldırıdan önceki o anlar

ABD’nin New Orleans kentinde yılbaşı gecesi kamyoneti ile kalabalığın arasına dalan ve ardından tüfekle halka ateş açan saldırgan Shamsud Din Jabbar’ın saldırıdan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşte, FBI’ın yayımladığı o görüntüler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:39
New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar’ın yeni görüntüleri! FBI yayımladı: İşte saldırıdan önceki o anlar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'de 47. Başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmeye hazırlanırken New Orleans, Las Vegas ve New York'taki peş peşe saldırılar gündeme bomba gibi düştü. New Orleans ve Las Vegas saldırganlarının ABD ordusunda görev yaptıkları ve hatta aynı dönem, aynı üste çalıştıkları ortaya çıkarken aralarındaki bağlantı da araştırılmaya başlandı.

    New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar ve Las Vegas saldırganı Matt Livelsberger, TakvimNew Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar ve Las Vegas saldırganı Matt Livelsberger, Takvim

    NEW ORLEANS SALDIRGANI ABD ASKERİ ÇIKTI

    New Orleans'ta yılbaşı gecesi kamyoneti ile kalabalığın arasına dalan ve daha sonra araçtan inerek tüfeği ile ateş açan Shamsud Din Jabbar'ın ABD ordusunda görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

    Güvenlik kameraları, Jabbar'ın saldırıdan önce New Orleans'ta yürüdüğünü kaydetti, ReutersGüvenlik kameraları, Jabbar'ın saldırıdan önce New Orleans'ta yürüdüğünü kaydetti, Reuters

    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Önce DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve ardından ABD ordusundan emekli olduğu öğrenilen Jabbar'ın saldırıdan hemen önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    Güvenlik kameraları, Jabbar'ın saldırıdan önce New Orleans'ta yürüdüğünü kaydetti, ReutersGüvenlik kameraları, Jabbar'ın saldırıdan önce New Orleans'ta yürüdüğünü kaydetti, Reuters

    SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE NE OLDU?

    FBI hala soruşturmasını sürdürüyor ve perşembe günü, toplu katliamdan sadece bir saat önce çekilen Jabbar'ın yeni görüntülerini yayımladı ve bunun halktan yeni ipuçları elde etmesini umduğunu söyledi.

    Güvenlik kameraları, Jabbar'ın saldırıdan önce New Orleans'ta yürüdüğünü kaydetti, ReutersGüvenlik kameraları, Jabbar'ın saldırıdan önce New Orleans'ta yürüdüğünü kaydetti, Reuters

    FBI hala soruşturmasını sürdürüyor, AAFBI hala soruşturmasını sürdürüyor, AA

    Jabbar, yılbaşı gecesi kiralık kamyoneti ile Bourbon Caddesi'ndeki eğlence kalabalığının arasına daldı. Saldırıda 14 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

    Tesla bombacısı da ABD askeri çıktı! New Orleans saldırganı ile aynı dönem aynı üste çalışıyorlardıTesla bombacısı da ABD askeri çıktı! New Orleans saldırganı ile aynı dönem aynı üste çalışıyorlardı

    İŞTE GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

    FBI, Jabbar'ın saat 02:03 civarında Governor Nicholls Caddesi yakınlarındaki Dauphin Caddesi'nde yürürken açık kahverengi uzun bir palto, koyu renk düğmeli bir gömlek, mavi kot pantolon ve kahverengi elbise ayakkabısı giydiğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı.

    FBI ayrıca, Jabbar'ın Bourbon ve Orleans Caddesi'nin kesiştiği noktanın yakınına yerleştirdiği, içinde IED bulunan mavi-beyaz bir soğutucunun görüntüsünü de yayımladı.

    POLİSİN ÖLDÜRDÜĞÜ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan ABD polisi ise Bourbon Caddesi'ndeki çatışmada 14 kişiyi öldüren Jabbar'ın polis tarafından öldürüldüğü anları yayımladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Milyonların gözü enflasyon rakamlarında! Bugün belli oluyor! Birçok ödeme değişecek
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu! Eski eşi Necla Nazır’dan ilk mesaj
    Emekliye ocak zammı geldi! SSK, Bağ-Kur’lu için %17.85’lik artış yolda: İşte kuruşu kuruşuna 2025 emekli maaş hesaplaması
    Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türk Harmanı formülünde
    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    MEMURA EN AZ 40 BİN TL | Aralık enflasyonu öncesi son tahminler! Zam oranı %12.73 olur mu?
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık